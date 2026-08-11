Ljudi u nevjerici zbog nesvakidašnjeg prizora na Jadranu: "Nema normalnih, samo nisu svi pregledani..."

Četvero odraslih ljudi na jednoj SUP dasci krenulo je u nedjelju poslijepodne s Prvića prema Srimi, a iza sebe su vukli malo dijete koje se nalazilo u dječjem napuhancu.

Skupina se zaputila preko Šibenskog kanala, kojim prolazi velik broj različitih plovila.

"Danas popodne bili smo brodicom na Prviću. Ova ekipa, njih četvero lagano na SUP dasci, a iza je mali brodić napuhanac za plažu i u njemu dijete. I pravac Srima, mrtvo hladno po jednom od momentalno najprometnijih kanala u Dalmaciji", ispričao je čitatelj koji je sve snimio za Morski.hr.

"Nema normalnih, samo nisu svi pregledani, rekao bi psihijatar", dodao je čitatelj.

Takav način prelaska kanala posebno je rizičan zbog prometa jahti, glisera, trajekata i izletničkih brodova. Problem mogu predstavljati i valovi koje stvaraju veća plovila, kao i iznenadno jačanje vjetra.

Lučke kapetanije tijekom ljeta redovito upozoravaju korisnike SUP dasaka i drugih plovila za razonodu da vode računa o udaljenosti od obale i izbjegavaju plovne putove, osobito na područjima s gustim pomorskim prometom.