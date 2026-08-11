Veliki preokret sa stranim radnicima u Hrvatskoj: Pogledajte iz kojih ih je zemalja sve manje, a iz kojih više

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), do kraja srpnja ove godine stranim je radnicima izdano oko 106.000 dozvola za boravak i rad, što je oko 9000 manje nego u istom razdoblju lani te čak 25.000 manje nego rekordne 2024., kada ih je u prvih sedam mjeseci izdano oko 131.000, piše Alenka Juričić Bukarica za Glas Istre.

Od 41.716 dozvola izdano je za novo zapošljavanje, 41.388 za produljenje postojećih dozvola, a 23.291 za sezonske radnike. Najveći pad zapošljavanja ove je godine zabilježen kod radnika iz Nepala. U prvih sedam mjeseci za njih je izdano oko 14.500 radnih dozvola, čak 6000 manje nego u istom razdoblju lani, pa su Nepalci s drugog mjesta pali na četvrto. Istodobno najveći rast bilježe radnici s Filipina, za koje je izdano oko 5000 dozvola više nego lani. S njih oko 15.700 Filipinci su sada treća najbrojnija skupina stranih radnika prema broju izdanih dozvola.

Na vrhu su i dalje radnici iz Bosne i Hercegovine, kojima je izdano gotovo 20.000 dozvola, dok je za državljane Srbije izdano oko 18.000. Slijede Filipini s oko 15.700 i Nepal s oko 14.500 dozvola, dok ih je nešto manje od 10.000 izdano radnicima iz Sjeverne Makedonije, oko 6000 državljanima Indije, 4500 Uzbekistana, 3800 Kosova, 2000 Egipta te oko 1800 Albanije. U odnosu na prošlu godinu, osim kod Nepalaca, pad je zabilježen i kod radnika iz BiH, Srbije, Indije, Bangladeša i Egipta.

Najveće oscilacije vide se u graditeljstvu. U prvih sedam mjeseci 2024. poslodavci su ishodovali oko 44.000 radnih dozvola za strane radnike. Lani je njihov broj u istom razdoblju pao na oko 33.000, a ove godine na svega 27.000.

U turizmu i ugostiteljstvu slika je posve drukčija. Ove je godine izdano oko 43.700 radnih dozvola, približno 2000 više nego lani i tek oko 400 manje nego rekordne 2024. godine, piše Glas Istre.