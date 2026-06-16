Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka: Ovo je njegova reakcija

Ekipa Provjerenog nedavno je donijela priču o o Ines Tomić, onkološkoj pacijentici od koje država zahtijeva da vrati dio inkluzivnog dodatka koji su joj isplatili. Točnije, nešto malo više od 1680 eura.

Danas je na konferenciji za medije ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alenu Ružiću, pitanje o slučaju postavio poznanik pacijentice.

"Zašto niste odgovorili vi kao ministar", upitao je. Ružić mu je odgovorio da ne ne može govoriti o pojedinačnim slučajevima te se okrenuo i otišao, piše N1.

A priča Ines Tomić je uistinu je nevjerojatna.

Zamislite da vam država sedam mjeseci uplaćuje novac na koji ste uredno ostvarili pravo, a onda traži da ga vratite. Upravo se to dogodilo Tomić.

"Stvarno sam ljuta. Uz sve što sam prošla i još prolazim, još se liječim, još nisam dobro fizički ni psihički, moram reći da ponovno stresove prolazim. Radi čega? Radi njih što je stajalo u ormaru, što oni nemaju kadra", ogorčeno za Provjereno govori Ines Tomić.

Ines je među onima koja je, za razliku od mnogih, dobila inkluzivni dodatak, nakon mjeseci čekanja. U međuvremenu joj se stanje popravilo, završila je s ciklusima kemoterapije te morala ponovno na vještačenje.

"Ja sam znala da će se meni inkluzivni od 432 eura spustiti na 162 eura, ja sam čula ako više ne primaš kemoterapiju, što se tiče nas onkoloških bolesnika, pada na taj niži razred. Ja sam na to bila spremna", objašnjava Ines.

Odluka nikako nije stizala. Zavod za socijalni rad je sedam mjeseci nije obavijestio, a zatim je saznala da joj je inkluzivni dodatak smanjen od listopada prošle godine.

"Nitko me nije nazvao. Ja sam se šokirala. Ja sam pitala službenicu zašto me nitko nije nazvao. Ona kaže, jednostavno, mi vam nemamo ljudi", kaže Ines.

Da kadra nema, zna i oko 105.000 ljudi, koji još uvijek čekaju svoj inkluzivni dodatak, a sada neki koji su ga ostvarili, propustom sustava postaju dužni državi. Reporterka Provjerenog donosi i što na sve kažu oni koji su se, otkako je počela primjena inkluzivnog dodatka, svega nagledali.

Cijelu priču pogledajte u videoprilogu Provjerenog.