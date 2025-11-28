Načelnik tvrdi da nije znao za Thompsonovu nelegalnu gradnju, oglasila se i bivša ministrica: "Da je korektan, sam bi to porušio"

Nakon priloga u Provjerenom o dva objekta na česticama u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona, stigao je odgovor Državnog inspektorata na upit Dnevnika Nove TV.

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata nije zaprimila prijavu koja upućuje na moguće izvođenje bespravnih građevinskih radova na k.č. 1315/7 i 1315/8 k.o. Čavoglave. Slijedom novih saznanja, inspekcijski očevid na predmetnoj lokaciji je uvršten u plan rada obavljanja nadzora zakonitosti građenja", objasnili su iz Inspektorata.

Josip Sučić, načelnik Općine Ružić, pod koju spadaju Čavoglave, tvrdi da nisu znali za nelegalnu gradnju na navedenim česticama. Slučaj je komentirala i bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš.

"Prema onome što sam mogla vidjeti, mogu apsolutno stručno potvrditi da teško može dobiti građevinsku dozvolu. Kad bi bio korektan i kad bi se korektno odnosio prema zemlji, sam bi to porušio i rekao da se zabunio, da je nešto napravio ishitreno te da će to napraviti sukladno zakonu", poručila je.

Reporterka Dnevnika Nove TV Karla Trstenjak je pojašnjenje cijele situacije tražila i od menadžerskog tima Marka Perkovića Thompsona. Poručili su da se radi o privatnoj stvari, te uputili na pjevačeve odvjetnike, čija reakcija do zaključenja priloga nije stigla.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu.

