Državni inspektorat nakon priloga Provjerenog stiže u Čavoglave: Provjerit će objekte Marka Perkovića Thompsona

Nakon jučerašnjeg priloga u Provjerenom o dva objekta izgrađena u na katastarskim česticama poznatog pjevača Marka Perkovića Thompsona, Državni inspektorat najavio je inspekcijski nadzor u Čavoglavama.

Za navedene objekte ne postoji dokumentacija o gradnji, a tri sudska vještaka kažu da su objekti protuzakoniti. Nadležni ured za izgradnju potvrdio je da nisu zaprimili nikakav zahtjev za gradnju ili legalizaciju.

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata nije zaprimila prijavu koja upućuje na moguće izvođenje bespravnih građevinskih radova na k.č. 1315/7 i 1315/8 k.o. Čavoglave. Slijedom novih saznanja, inspekcijski očevid na predmetnoj lokaciji je uvršten u plan rada obavljanja nadzora zakonitosti građenja", stoji u pojašnjenju Državnog inspektorata za Dnevnik Nove TV.