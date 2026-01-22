Policija razotkrila dvojicu prevaranata! Lažnim eurima kupili životinju, podvalili su ih i u nekoliko trgovina

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca koji su u više navrata koristili krivotvorene novčanice od 50 eura kako bi prevarili građane i trgovce.

Sumnja se da je 38-godišnjak nabavio krivotvoreni novac, a onda je s 28-godišnjakom u subotu otišao u Preseku gdje su dogovorili kupnju domaće životinje. Kao predujam mlađi muškarac je ženi dao krivotvorenu novčanicu od 50 eura.

Dva dana kasnije u večernjim satima došli su na istu adresu s još jednim muškarcem te su krivotvorenim novcem platili životinju.

"Oštećena je, ne sumnjajući u njihovu vjerodostojnost, predala domaću životinju koju su utovarili u prtljažni prostor kombi vozila i otišli", priopćila je policija.

Mlađi muškarac je, također, u subotu, prema uputama starijeg ušao u trgovinu i kupio cigarete na području Vrbovca. "Pa su tako s namjerom da u optjecaj stave više komada krivotvorenih novčanica u šest lokalnih trgovina mješovite robe kupili cigarete", navela je policija.

Policija ih je zaustavila i uhitila u utorak na području Svete Nedelje kada su pokušali nastaviti s prevarom.

"Sumnja se da su na opisani način stavili u optjecaj 37 komada krivotvorenih novčanica od 50 eura na širem području Vrbovca. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu", priopćila je zagrebačka policija.