Krivotvorenim novčanicama joj isplatio dug, ona otišla u šoping: Policija ih oboje uhitila

Policija je uhitila dvojac koji je krivotovorenim novcem kupovao različite artikle u više hrvatskih gradova. Muškarac je ženi isplatio dug lažnim eurima, a ona je otišla u kupovinu.

Kriminalističkim istraživanjem službenici iz Ogulina utvrdili su da je 28-godišnjak još 1. prosinca 42-godišnjakinji dao četiri krivotvorene novčanice od 200 eura, istog serijskog broja, kojima je ona, znajući da su krivotvorene, u razdoblju od 1. do 4. prosinca u četiri navrata plaćala u trgovinama u Ogulinu i Rijeci.

"Nakon dovršenih kriminalističkih istraživanja osumnjičenici su u zakonskim rokovima predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke, a nadležnom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava protiv osumnjičene te protiv osumnjičenog posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave", poručili su iz PU karlovačke.