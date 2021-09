Nakon što je HSS-ovac Krešo Beljak optužio predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića za dva kaznena djela, a sve jer su ga nazvali nadimkom Njonjo, oglasila se i policija.

"Štićena osoba ne može ni na koji način utjecati na sigurnosne protokole, odnosno utjecati na postupanje ili nepostupanje policije", priopćili su u petak iz MUP-a, uz pojašnjenje kako su ovih dana zaprimljeni brojni upiti o policijskom postupanju kada su u pitanju štićene osobe i pozivi zaprimljeni sa anonimnog broja.

Naime, na saborskom aktualcu HSS-ovac Krešo Beljak pitao je premijera Andreja Plenkovića zna li da je predsjednik Sabora Goran Jandroković ovoga ljeta počinio dva kaznena djela: lažno prijavljivanje i zlouporabu položaja i ovlasti. Kako je tada kazao, jedan HDZ-ov simpatizer tražio je od jednog drugog HDZ-ovca Jandrokovićev broj kako bi ga nazvao i čestitao mu Dan domovinske zahvalnosti te ga naivno nazvao Njonjom.

“Broj je dobio i nazvao ga je, onda ga je Jandroković sasuo salvom uvreda i spustio slušalicu, a već idućeg dana simpatizer je dobio poziv od policije i završio na obavijesnom razgovoru u svojstvu osumnjičenika za kazneno djelo prijetnje”, rekao je Beljak te dodao kako njega pola države naziva Pajser, no on to ne smatra prijetnjom.

MUP objašnjava da je u pitanju standardna procedura postupanja prema štićenim osobama.

"Tako u skladu sa sigurnosnim procedurama koje se provode prilikom provođenja mjera osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora, policija obavlja sigurnosni pregled svih poštanskih pošiljki koje se unose u štićene objekte i prostore, a štićene osobe dužne su prijaviti svu komunikaciju upućenu prema njima s nepoznatih brojeva telefona, nepoznatih adresa elektroničke pošte i općenito iz nepoznatih komunikacijskih izvora. Nakon što se provede prethodno navedena procedura, nadležne stručne službe poduzimaju mjere i aktivnosti iz svog djelokruga rada s ciljem utvrđivanja mogućeg ugrožavanja štićene osobe", naveli su u policijskom priopćenju.