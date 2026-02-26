DP brani Dabru i Ćipu od DORH-a, Grmoja poručio: "Čudi me da to nije već razriješeno"

Za Domovinski pokret nestašluk, a za DORH - izvidi. Kako je Dnevnik Nove TV jučer prvi izvijestio, snimku na kojoj Josip Dabro pjeva o "grobnici od zlata u Madridu" pregledava tužiteljstvo. Dok su u stranci bez komentara, u političkoj areni - očekivan rasplet događaja.

"Nemam ja stvarno nikakvih informacija, rekao sam načelan stav i u ovom i svakom slučaju, da je to stvar tijela progona, da ako imaju neke info da ih provjere, radi li se o kaznenom djelu ili nečem drugom", rekao je Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Iz Domovinskog pokreta nisu htjeli pred kamere, tek poručuju kako ni Josip Dabro ni Stipo Mlinarić protiv kojeg je originalno podignuta kaznena prijava s optužbom da je iz centra Ivan Šretner nezakonito izvukao oko 8 tisuća eura - nisu napravili ništa nezakonito.

Prijava za izvlačenje novca iz centra Ivan Šretner stigla je u jeku razlaza u Domovinskom pokretu, a sve je institucijama prijavio brat Marija Radića.

"Sve što je bilo donirano je na računu centra dr. Šretera svaki cent se uplaćivao na račun, svaki cent se isplaćivao s računa, prema tome apsolutno koga zanima može doći od institucija normalno, može doći provjeriti, knjigovođa vodi sve to", rekao je Mlinarić još 2024.

Poručuje da ga do danas ga nijedna institucija nije pozvala ni na razgovor. Grmoja poručuje: "To je slučaj dugo, od onih sukoba unutar DP-a, čudi me da to nije već razriješeno, ako se DORH i tada time bavio, da još nije razriješeno".

