Milanović im je šašav, Benčić elokventna, Penava zatvoren, Grbin pretih, Plenković sampouzdan, ali izaziva i susramlje

Neki mladi jedva čekaju izbore, a pojedini akteri na političkoj sceni nisu im posve nepoznati. Društvene mreže mjesto su gdje ih prate, ali kako kažu, uglavnom ako im algoritam sam izbaci kakav klip. Dojmovi su im različiti.

Nekima je Zoran Milanović šašav, nekima zanimljiva ličnost, trećima su svi šašavi. Jedni smatraju da Sandra Benčić ima krivi pristup, drugi smatraju da je jako elokventna. Nikola Grmoja neke je privukao time što, kako kažu, djeluje antikoruptivno. Ivan Penava nekima se čini zatvorena pogleda na svijet, a Peđa Grbin je za neke blag, pretih, neodlučan dok im je Andrej Plenković glasan, elokventan, iznimno verbalan, samopouzdan - zna što želi.

No, kad je riječ o Plenkovićevu pojavljivanju na TikToku, nisu baš oduševljeni – susramlje je na djelu, slično kao i kod Grmojina repanja, kažu, dok se nekima jako svidjela AI Možemova političarka Nitkolina, a među njihovom ekipom se, kažu, najviše komentira prepucavanja u Saboru.

''Glas mladih nije niti apolitičan, niti blesav''

''Tik Tok fore, 30 sekundi klipovi, to su samo fore, to je potrošni materijal koji će do sutra biti zaboravljen. Za iskreni angažman mladih u politici treba iskren razgovor, dijalog u kojem će ih se saslušati, tražiti neke odgovore od njih. Ne povlađivati, ali zbilja čuti taj glas jer taj glas nije niti apolitičan niti blesav'', istaknuo je ravnatelj Instituta za društvena istraživanja i politički sukomentator Boris Jokić.

''Sve što nam se servira i što vidimo na društvenim mrežama su svađe i prepirke. Rijetko kad vidimo nekakav poziv da sudjelujemo u nečemu, da se angažiramo pa možda zbog toga mladi nisu uključeni'', upozorio je maturant Marko Aćimović.

Nedostaje dijaloga

U saborskim klupama u prošlom sazivu sjedio je 151 zastupnik. Među njima nitko nije bio mlađi od 30 godina. Kad se baci pogled na liste za ove izbore, tek nešto više od devet posto kandidata je mlađe od 30 godina, a nešto više od 90 posto ih je starije. Najmlađi kandidat je tek nedavno napunio 18 godina, a najstariji ima čak 95 godina.

''Mijenjaju se lica, mijenjaju se imena i svi imaju ista mišljenja i iste stavove i zapravo velika većina ne zastupa stavove građana, nego zastupaju svoje osobne interese'', kazao je maturant Mihovil Grubišić.

Stoga njihova ekipa baš i ne priča o politici, osim kad je riječ o smiješnim klipovima i svađama. ''Ako im netko i priča o strankama, onda su to ili njihovi roditelji ili druga rodbina koji ih pokušava dobiti za njihovu stranku da glasaju. Nema neke nepristrane edukacije o politici'', požalio se maturant Niko Debeljak.

''Imamo političke ličnosti koji striktno tupe desničarsku ideologiju. Nećemo mi slušati ove ljevičare, to su sve idioti. I s druge strane ljevičare koji kažu ovi su svi neonacisti, smeće od ljudi. To nije smisao politike, to nije razgovor, to nije demokracija, to je samo svađanje. Apsolutno fali dijaloga'', upozorio je Grubišić.

Baš kao i povjerenja, naime, kako kaže maturantica Iva Devčić Koretić: ''Vjerujem da će se neke stvari ispuniti, ali da će se baš sve ispuniti što oni govore - neće, zato što više godina kako to slušam uvijek govore jedne te iste stvari. I uvijek se te manje ispune, ne i velike.''

Mladima smeta dosta toga

Institut za društvena istraživanja je proveo istraživanje u kojem mladi kažu da najviše vjeruju vojsci i znanstvenicima, a tek oko sedam posto političkim strankama. Uz to, dobar dio njih kaže kako smatra da se ljudi učlanjuju u političke stranke kako bi stvorili veze i došli do dobrog posla.

''Kad je HDZ na vlasti, onda je HDZ u svim tvrtkama. Kad je SDP, onda je SDP u svim tvrtkama. To je teško promijeniti i iskorijeniti'', svjesna je maturantica Alenija Gaši, a Debeljak dodaje: ''Naučili smo se svi da je to tako. Sumnjam da se to može promijeniti.''

''To je zbilja na sramotu svim političkim strankama, tko je god bio na vlasti. Taj obrazac sigurno treba mijenjati jer ako se klijentelizmom, stranačkim vezama, nepotizmom dolazi do posla, ne treba čuditi egzodus mladih, ne treba čuditi da oni odlaze. Promijenimo takve stvari kako bi ovdje mladi ljudi mogli ostvariti sve svoje potencijale'', poručio je Jokić.

Mladima smeta dosta toga pa tako Dario Vuksan, učenik 3. razreda kaže: ''Meni smeta što neki političari nisu posve transparentni i otvoreni, ali to su uglavnom oni poznatiji političari, više rangirani.''

''Smeta mi što smo u zemlji članici EU-a koja bi trebala biti razvijenija nego što je sada i po pitanju standarda mladih, ali i svih građana i po pitanju korupcije koja je u svakoj pori našeg društva. Meni je to neprihvatljivo'', rezolutan je Aćimović, a valjda su sve ovo dobro poslušali i politički akteri.



