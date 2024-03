Jedna od osnovnih potreba u Hrvatskoj je postala luksuz: Je li moguć zaokret?

Potreba za domom nije luksuz, već potreba o kojoj društvo mora voditi brigu. No, osigurati krov nad glavom u Hrvatskoj je, iako to nije samo hrvatski problem, danas svedeno gotovo u potpunosti na cjeloživotno zaduživanje ili na nesigurnost i neizdrživu cijenu najma.



Nedostatak javnih stanova i javnih stambenih politika dovodi do toga da su građani u Hrvatskoj u potpunosti prepušteni tržištu koje nema mandat brinuti se o stambenim potrebama, već samo o kratkoročnim profitima.



O tom problemu, između ostalog - o stambenom stresu, rijetko postavljanom pitanju jesu li hrvatski građani stvarno baš toliki ljubitelji nekretnina kakvima ih se često voli predstavljati, o izostanku stambene strategije i tome koliko su duboko problematična ''rješenja'' koja je država dosad nudila i tešku situaciju učinila još težom, zašto je stambena politika iznimno važna i na koja bi pitanja trebala odgovoriti, kao i o mogućnostima i možebitnim rješenjima i primjerima iz kojih se može učiti, i to ne samo izvan hrvatskih granica, nego i u domaćim okvirima, da spomenemo tek dio materije – DNEVNIK.hr iscrpno i kontinuirano piše već godinama.

A dok se čeka stambenu strategiju koju Hrvatska iščekuje već više od tri desetljeća (navodno bi uskoro trebala napokon ugledati svjetlo dana), DNEVNIK.hr je provjerio i što različiti gradovi već sami čine, a što im je u planu po tom pitanju. U velikom pregledu mjera i planova u prvom dijelu provjerili smo što rade Požega, Knin, Daruvar, Varaždin, Šibenik, Rijeka, Vukovar i Pula, a u drugom dijelu na red su došli Križevci, Dubrovnik, Karlovac, Ogulin, Zadar, Osijek, Split i Zagreb.

Pitali smo ih, između ostalog, kojim sve mjerama nastoje pomoći građanima, a posebno mladima, da riješe svoje stambeno pitanje, bilo da je riječ o kupnji ili najmu, odnosno koje mjere već koriste, a koje tek planiraju i od kada, kane li primjerice poticati javni najam za široki krug građana, ne samo ranjivih skupina, koje modele planiraju kako bi pomogli građanima da riješe stambeno pitanje, kao i koji su najveći izazovi s kojima se susreću na ovom polju i je li primjetna pomoć i suradnja s državne razine?

Križevci Foto: Getty Images

KRIŽEVCI – Posve drugačiji od drugih: Razvoj zadružnog stanovanja

Grad Križevci jedini je grad u Hrvatskoj u ovom trenutku koji pitanje stambenog zbrinjavanja mladih na ekonomski prihvatljiv način pokušava riješiti uspostavom modela zadružnog stanovanja. Zasad je Grad osigurao zgradu čiji bi se prostor pretvorio u stanove te je obnovu vanjske ovojnice i krovišta na toj zgradi prijavio na natječaj EU fondova. Čeka se rezultate natječaja, a nakon obnove vanjske ovojnice i krovišta buduća zadruga može krenuti u adaptaciju prostora.



''Što se tiče stanova u vlasništvu Grada, neki se daju u najam u komercijalne svrhe pri čemu je cijena tri eura za kvadratni metar, neki su namijenjeni socijalno osjetljivim skupinama građana dok su neki stanovi namijenjeni zaštićenim najmoprimcima. Sveukupno je riječ o 52 stana. Na području grada Križevaca nekoliko je praznih stanova u vlasništvu države za koje smatramo da bi se mogli dati u najam ili prodati'', kazala je za DNEVNIK.hr viša stručna suradnica za mlade Sanja Čavić iz Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Križevci.

Dubrovnik Foto: Getty Images

DUBROVNIK – Prvi osmislili vlastiti model stambene politike

Iz Grada Dubrovnika vole se pohvaliti da su prva jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je osmislila vlastiti model sustavne politike rješavanja stambenog pitanja nazvan "Dubrovačka stanogradnja“. Cilj je, kažu, zadovoljavanje stambenih potreba mladih i mladih obitelji kroz priuštivo stanovanje te poboljšanje kvalitete života na području grada Dubrovnika.

Putem modela dodjele stana u dugoročni najam svoj dom je u novoizgrađenim zgradama u Mokošici pronašlo 39 mladih dubrovačkih obitelji., istaknuo je za DNEVNIK.hr Petar Ipšić iz Upravnog odjela za poslove dubrovačkog gradonačelnika: ''Provodimo više mjera, poput naseljavanja mladih obitelji s više djece u povijesnu jezgru, obnovu vlastitog stambenog fonda i kupovinu novih stambenih jedinica koje se putem javnog natječaja dodjeljuju mladima na duži rok i uz priuštivu najamninu, potpore mladima koji kupuju prvu nekretninu ili grade novu te nadograđuju postojeću obiteljsku kuću.''

Stanovi Mokošica

Prvi realizirani projekt unutar ovog modela bio je Projekt stanogradnje Mokošica, a Grad je za izgradnju 43 stana za mlade u Mokošici izdvojio 38 milijuna kuna. Investicija je realizirana u suradnji s Ministarstvom branitelja, s obzirom na to da je od 108 stanova njih 65 dodijeljeno braniteljima – stradalnicima Domovinskog rata s područja Grada Dubrovnika (Hrvatskim braniteljima uručeni ključevi stanova 28. rujna 2021.), dok su 43 stana pripala Gradu, koji ih prema unaprijed definiranim kriterijima i na osnovu javnog poziva dodjeljuje u dugotrajni najam mladim dubrovačkim obiteljima.



Provedena su dva javna poziva te je dodijeljeno ukupno 39 stanova. Dubrovačke obitelji korisnici ovih stanova sklopili su ugovore o dugoročnom najmu. Za preostala četiri (jednosobna) stana, preostala nakon dva kruga javnih poziva, Grad je pronašao društveno opravdanu svrhu te su dodijeljena za liječnike Doma zdravlja Dubrovnik, Zavoda za hitnu medicinu i Opće bolnice Dubrovnik te za potrebe Doma Maslina, ustanove za pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Stanovi Solitudo

Kao nastavak izgradnje novih stambenih jedinica u sklopu projekta Dubrovačke stanogradnje u lipnju 2023. Grad je ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju tri nove zgrade u gradskom naselju Solitudo. Projektom izgradnje planskog naselja, koji će obuhvatiti gradnju ukupno 50 stanova, gradska uprava nastavlja program poticajne stanogradnje za mlade obitelji.

Projektom je predviđena izgradnja stambenih objekata, prometnice, cjelokupne infrastrukture, kao i javnih sadržaja poput vrtića. Planirani stanovi, njih 50, veličine od 55 do 77 'kvadrata', raspoređeni su u tri zgrade na nekoliko etaža, okružene drvoredima i povezane zajedničkom šetnicom. Parkirališna mjesta osigurat će se gradnjom podzemnih garaža i parkirališnih mjesta za stanare i javne korisnike.



Mjera 30 x 30



Mjera 30 x 30 sastoji se od kreditiranja 30 mladih obitelji iznosom od 30.000 eura, a radi ispunjenja svrhe kupnje prve nekretnine – kuće ili stana, odnosno izgradnju ili nadogradnju objekta. Prvi javni poziv otvoren je 17. veljače, 2024. i ostat će otvoren do iskorištenja osiguranih sredstava ili do kraja kalendarske 2024. godine, ovisno koja od navedenih okolnost prije nastupi.



Predmet ovog Javnog poziva, za koji je u Proračunu Grada za 2024. osigurano 900.000 eura, dodjela je nepovratnih financijskih sredstava kroz dvije mjere: jedna za kupnju stambenog objekta i druga za gradnju, dogradnju ili nadogradnju stambenog objekta.

Stanovi u staroj gradskoj jezgri za obitelji s više djece

Grad je početkom veljače 2024. raspisao Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova na području povijesne jezgre obiteljima s više djece. Riječ je o mjeri za pomoć mladim obiteljima koje se nalaze pred izazovom rješavanja stambenog pitanja na skupom dubrovačkom tržištu nekretnina, s posebnim naglaskom na revitalizaciju povijesne jezgre.

Naime, uređenjem ukupno šest gradskih stanova u povijesnoj jezgri Grad će u 2024. moći stambeno zbrinuti šest dubrovačkih obitelji s više djece i tako doprinijeti revitalizaciji života u gradu, a što je cilj jedne od aktivnosti održivog razvoja Plana upravljanja.

Obnova stambenog fonda unutar zidina

Grad je u tu svrhu pokrenuo obnovu vlastitog stambenog fonda unutar zidina kako bi, uz kupovinu novih stambenih jedinica također unutar gradskih zidina, pozitivno utjecao na demografsku revitalizaciju povijesne jezgre. Ujedno, najavljen je nastavak aktivnosti na stjecanju vlasništva novih stambenih jedinica u ovoj godini.

Pobrežje



Grad Dubrovnik je osigurao i cjelovito vlasništvo nad zemljištem na Pobrežju. U tijeku je izmjena prostorno-planske dokumentacije, a mladim sugrađanima parcele će se dodjeljivati za izgradnju tipskih obiteljskih kuća i tako stvoriti preduvjete za njihov ostanak u gradu. Radi se o zemljištu površine 75.906 metara četvornih na lokaciji k.o. Petrovo selo, administrativno rubnom gradskom području, ali području s velikim potencijalom za buduću urbanizaciju i stvaranje novih zona stanovanja.



S Općom bolnicom Dubrovnik sklopljen je Sporazum o zajedničkoj suradnji na osiguravanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje djelatnika u zdravstvu upravo na području Pobrežja, što se posebno odnosi na stambeno zbrinjavanje deficitarnog zdravstvenog kadra.



Karlovac Foto: Getty Images

KARLOVAC – Čvrsto po POS-u

Grad Karlovac je donio Odluku o kriterijima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada. Gradski stanovi daju se u najam podnositeljima zahtjeva po redoslijedu Opće liste reda prvenstva, koja se utvrđuje temeljem provedenog javnog natječaja. Natječaj se raspisuje svakih tri godine, a važeća lista reda prvenstva vrijedi za razdoblje 2023. – 2026. Jedan od kriterija za dobivanje stanova u najam je i životna dob podnositelja te s dodatno boduju mlađi podnositelji.



Grad je pristupio programu POS te sklopio ugovor s APN-om o prijenosu, bez naknade, zemljišta na kojem će biti izgrađena zgrada po programu društveno poticane stanogradnje. Izgradnju zgrade s 50 stanova vodi APN. Posao pripreme projektnog zadatka je u tijeku.



Nakon što projekt bude gotov, zatražit će građevnu dozvolu, nakon čega će APN u postupku javne nabave izabrati najpovoljnijeg graditelja koji će izgraditi zgradu. APN vodi sve postupke do konačne predaje ključeva onim podnositeljima zahtjeva iz konačne liste reda prvenstva, sukladno utvrđenom redoslijedu, koji će dokazati financijsku sposobnost kupnje stana.



Utvrđena lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje je važeća tri godine. Okvirni rok za dovršetak izgradnje je tri godine od formiranja konačne liste. Lista je konačna u svibnju 2023. godine.

Pročitajte i ovo Kako do nekretnine Mladi par koji kupuje stan: "Cijene nisu najgore, ovo nam je najveći problem..."



Ogulin Foto: Getty Images

OGULIN – potrebna obnova gradskih stanova

Grad Ogulin od 1995. svake dvije godine utvrđuje listu prioriteta za dobivanje stana u najam. U prosjeku na listi bude 30-ak obitelji, a sama realizacija dodjele stana je tri do četiri stana u dvogodišnjem razdoblju.



Prva POS-ova zgrada realizirana je u 2010. godini s 18 stanova i dva poslovna prostora. Od 2020. pokrenute su aktivnosti za rekonstrukciju zgrade u bivšoj vojarni Sv. Petar u svrhu projekta druge POS-ove zgrade. Na listi za kupnju tih stanova je 44 podnositelja zahtjeva, a Ministarstvo branitelja je iskazalo interes za još pet stanova. APN je u veljači ove godine zatražio od resornog Ministarstva dodjelu predmetne zgrade u svoje vlasništvo, a nakon toga bi se ugovorilo projektiranje.



Što se tiče problema, Grad u svojem vlasništvu ima veliki broj iznajmljenih stanova kojima je potrebna značajnija obnova - izmjena krova, obnova stolarije, obnova fasada. Naročito je to vidljivo kod stanova u barakama od kojih neke nisu više u funkciji stanovanja. Suradnja s državne razine, upozoravaju, loša je s obzirom na to da se jako dugo čeka na suglasnosti i dodjele nekretnina nadležnog Ministarstva, a suradnja s APN-om je, ističu, izuzetno dobra.



Zadar Foto: Getty Images

ZADAR – Socijala i deficitaran kadar

Grad Zadar trenutno raspolaže s 404 stana od kojih je većina namijenjena građanima u teškoj materijalnoj situaciji, a preostali useljivi gradski stanovi namijenjeni su kadrovima od posebnog interesa, primjerice, liječnicima Opće bolnice Zadar. Socijalne stanove na temelju liste prioriteta raspodjeljuje Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra, a o dodjeljivanju kadrovskih stanova odlučuje gradonačelnik.



Prema podacima iz 2023. ukupno su bila 273 korisnika gradskih stanova kojima su stanovi dodijeljeni zbog socijalnog stanja, 67 je zaštićenih najmoprimaca na neodređeno vrijeme, a 11 stanova koriste kadrovi od osobitog značaja za Grad Zadar. Lista prioriteta revidira se tek svake četiri godine.

Od šest stanova koje je Grad tijekom prošle godine otkupio iz programa POS-a na području Crvene kuće za iznos nešto veći od 641.000 eura, tri su dodijeljena na korištenje liječnicima specijalistima OB Zadar, a njima će ići i četvrti stan.

Osijek Foto: Getty Images

OSIJEK – Subvencioniranje kamata

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija potpisali su u ožujku dodatak sporazumu o suradnji u provedbi projekta ''Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva''. Riječ je o nastavku projekta kojim se hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Osječko-baranjske županije, bez obzira na životnu dob, subvencioniraju kamatne stope na stambene kredite za kupnju stana ili kuće na području županije.



''Grad Osijek sudjeluje u ovom projektu od samih početaka, odnosno od 2019. godine. Osječki građani imaju mogućnost kupovine nekretnine uz subvenciju kamatne stope od ukupno dva posto. Grad Osijek je do sada imao najveći broj korisnika, njih više od 300 koji su kupili svoje nekretnine na području grada. Za 2024. smo za ovaj projekt iz proračuna izdvojili 180.000 eura'', istaknula je zamjenica osječkog gradonačelnika Jasenka Crnković.



Grad i Županija će i ove godine građanima Osijeka s prebivalištem i radnim odnosom na području grada Osijeka, a bez obzira na životnu dob, subvencionirati svatko po jedan postotni poen kamatne stope za kupnju stana ili kuće na području Osijeka prvih 10 godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita koji će subvencionirati je 66.500 eura, no on može biti i veći, ali razliku u tom slučaju financira korisnik.

Split Foto: Getty Images

SPLIT – Planovi daleko od realizacije

Grad Split po uzoru na Dubrovnik koji je osigurao u jezgri stanove za obitelji s ciljem oživljavanja Grada, želio bi napraviti listu za priuštivo stanovanje u gradskoj jezgri, no tek ga čeka otkup određenog broja stanova, a tome odlučuju vijećnici. U planu je i formiranje posebnog odsjeka koji bi se bavio samo stanovanjem. Svojedobno se spominjalo povoljni najam stanova na Brodarici te gradnja novih stanova za najam, ali zasad je sve zastalo na planiranju. No, problem je šire prirode te je priuštivo stanovanje jedna od ključnih tema pokrenuta kroz Inicijativu 4 grada u koju su, uz Split, uključeni Zagreb, Rijeka i Osijek.

Zagreb Foto: Getty Images

ZAGREB - Želja za neprofitnom gradnjom

Gradska skupština je lani usvojila odluku o javnom i socijalnom najmu kojom se olakšava osobama s nižim prihodima da dođu do jeftinijeg najma stanova u gradskom vlasništvu. Njome se, ističu, cilja dvije skupine korisnika – prva su građani u najtežim situacijama po prihodovnim, zdravstvenim i socijalnim kriterijima, a druga su građani sa srednjim prihodima koji se zbog zdravstvenih ili socijalnih karakteristika nalaze u riziku od siromaštva za koji će biti namijenjeni priuštivši stanovi, odnosno stanovi koji će biti davani u najam po cijeni nižoj od tržišne sve dok su prihodi kućanstva ispodprosječni.



Grad Zagreb ima izuzetno nizak udio stanova u svom vlasništvu u odnosu na ostale stanove na tržištu najma, tek 1,7 posto stambenog fonda, a gradnjom novih stambenih jedinica žele povećati stambeni fond. Osigurana su sredstva u proračunu za gradnju gotovo 300 novih stambenih jedinica u Podbrežju, istražuju se i neke druge lokacije za novogradnju, a plan je i stvoriti poticajni okvir za neprofitnu gradnju korištenjem mehanizma prava građenja te otkup postojećih stambenih jedinica kada je to moguće i priuštivo za Grad.