Poznati detalji o aplikaciji za usporedbu cijena: "Potrošačima će to biti više zahtjevnije pretraživati"

U borbu protiv dizanja cijena opet ćemo uspoređivanjem cijena.

Pred velikim je trgovcima obveza svakodnevnog ažuriranja cjenika.



"Top 10 trgovaca su već digitalizirani, oni digitalno objavljuju svoje akcije i određene cijene. Veliki format trgovina imaju preko 25 tisuća artikala, tako da će više potrošačima biti zahtjevnije to pretraživati", rekao je Drago Munjiza, stručnjak za maloprodaju.

Aplikacija za praćenje cijena Foto: Dnevnik Nove TV

Ideja aplikacije je usporedba cijene proizvoda u svim lancima. Odnosi se to na hranu, piće, kozmetiku, potrepštine za kućanstvo. Primjerice, za istu vrstu deterdženta - potrošači će od trgovine do trgovine vidjeti gdje je najisplativije.



Suvlasnik stranice za usporedbu cijena tehnike kaže - radi se o nimalo lakom zadatku.



"To dosta ovisi o tome koliko će ti cjenici pružati, što će sve stavljati u te cjenike. Postavlja se i pitanje uspoređuje li se po lokacijama maloprodajnih mjesta tih trgovačkih lanaca, tako da ima dosta faktora koji utječu na to kako napraviti aplikaciju", objasnio je Josip Maslać, suvlasnik stranice za usporedbu cijena.



Praćenje cijena i nije novost. Takvu je stranicu uveo bivši ministar gospodarstva, a ugasio aktualni. U startu i nije bilo volje za dijeljenjem cijena, a koristili su je rijetki.

Trgovina Foto: Dnevnik Nove TV

"Pa svakako bi bilo dobro da se može usporediti, ali ja vam moram reći da cijene nisu velike, nego su mirovine i plaće male", poručio je Branko iz Siska.



Iz ministarstva kažu - podatke će prikupljati specijalizirani servisi za usporedbu cijena, a ulogu će imati i potrošačke udruge.



"Činjenica je da su aplikacije razvojne i da nešto koštaju, to udruge za zaštitu potrošača nemaju. Mi imamo sreću kao Halo, inspektore da smo to na vrijeme razvili. Očekujemo od trgovaca da nam sve te podatke koje je Vlada obvezala da moraju update-ati - stave na svoje web stranice", poručio je Josip Kelemen.

Josip Kelemen, platforma Halo, inspektore Foto: Dnevnik Nove TV

Trgovci će morati isticati i dodatnu cijenu - važeću, i onu koja je bila na snazi 2. svibnja.



"Ja bih rekao da je i njima to korisno, ali sasvim sigurno će uzeti neke dodatne sate rada i donijeti dodatan trošak. S druge strane, ako potrošači uvide da je to sve u redu, možda će još više trošiti i ustvari - vuk sit i koza cijela", nadodao je Munjiza.

Cjenike će ažurirati najkasnije do 8 sati ujutro, objavljene čuvati 30 dana. Za prilagodbu imaju nešto manje od dva tjedna.