Kandidatkinja za premijerku kojoj protivnici predbacuju neuspjeh u poduzetništvu: Uzor joj je Račan, u Hrvatsku dovela desetke milijuna eura...

Sandra Benčić jedna je od najaktivnijih saborskih zastupnica, aktivistica i kandidatkinja za premijerku na nadolazećim parlamentarnih izborima. Uz Tomislava Tomaševića najistaknutija je članica platforme Možemo! i ujedno njena koordinatorica.

"Glavni motiv je da Hrvatska napokon postane mjesto kvalitetnog života za ljude. U 30 godina smo imali uspjeha poput obnove nakon rata i euroatlantskih integracija, ali nismo uspjeli stvoriti kvalitetan život. Sada je vrijeme za politiku koja je zaista krojena prema potrebama građana", rekla je prilikom objave kandidature za premijerku.

Rođena je 28. siječnja 1978. u Zaboku, a završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirana pravnica).

Kao zastupnica u Saboru, Benčić je predsjednica Kluba zeleno-lijevog bloka te predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode i članica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Tomislav Tomašević i Sandra Benčić Foto: Goran Mehkek / CROPIX/Cropix

"Posljednjih dvadeset godina djelujem kao aktivistica za zaštitu ljudskih prava i rodnu ravnopravnost u civilnom društvu. Članica sam Centra za mirovne studije gdje sam i radila do 2018. godine, ponajviše na temama nejednakosti, azila i migracija. U "drugom" dijelu života bavim se regionalnim razvojem i fondovima EU-a; osnivačica sam jedne od prvih konzultantskih tvrtki za EU fondove (Razbor), predavačica u Algebri (prestala biti ulaskom u sabor) i vanjska stručnjakinja Vijeća Europe za slobodu govora. Jedna sam od osnivačica i bivša članica zakladne uprave zaklade Solidarna, bila sam članica Povjerenstva za postupanje po pritužbama u MUP-u i Savjeta za razvoj civilnog društva. Od samog osnivanja aktivno djelujem u platformi Možemo!, a trenutno sam jedna od koordinatora/ica stranke", navela je Benčić za sebe na stranicama platforme Možemo!.

Sandra Benčić Foto: Goran Mehkek/Cropix

Neistomišljenici joj predbacuju kako joj u poduzetništvu nije najbolje išlo te se pitaju kako planira biti na čelu države ako ne može voditi ni obrt.

"Taj obrt ne radi već neko vrijeme i on je u fazi zatvaranja. Blokada se sinoć dogodila i ja sam to jutros podmirila, a radi se o računu za telefon. Zabavno je da mi ovo predbacuju ljudi iz stranke koja krade milijarde iz Ine, milijune iz HEP-a, koja ima ministra koji ne primijeti da su mu je na račun sjela dva milijuna eura", izjavila je u rujnu prošle godine.

Sektaški aktivizam, bavljenje ideologijom umjesto konkretnim problemima, neke su od kritika na račun platforme Možemo! dok organizacijama u kojima je djelovala Benčić lijepe etikete da su financirane iz stranih izvora, pa i organizacije Otvoreno društvo Georgea Sorosa.

Benčić na to odgovara da je u organizacijama u kojima je radila pisala projekte za fondove EU-a.

"Dovela sam desetke milijuna eura u Hrvatsku iz pretpristupnih fondova prije nego smo ušli u Europsku uniju. Užasno mi je smiješno kada ekipa koja se sada hvali time koliko je novca iz fondova osigurala za Hrvatsku pljuje po nama koji smo to radili 15 godina ranije. Za razliku od nekih drugih, uvijek smo objavljivali financijske izvještaje, iz kojih se točno vidi tko je financirao koje projekte. Optužbe za financiranje pojavile su se u Škorinoj kampanji za Zagreb, a koja je neslavno propala, pa su možda mogli nešto naučiti iz toga - da im to ne prolazi", poručila je Benčić.

Sandra Benčić Foto: DNEVNIK.hr

Isto tako poznati su njezini javni okršaji s političarima desnice, poput Zlatka Hasanbegovića, Igora Peternela ili Nikole Grmoje, ali i sa Željkom Markić, Andrejem Plenkovićem... posebno oko ideoloških tema poput pobačaja, Istanbulske konvencije i prava žena. Sudjelovala je na brojnim prosvjedima tražeći zaštitu zlostavljanih žena, djece, pripadnika LGBT zajednice, a prosvjedovala je i kad se sabor u svibnju 2020. raspustio prije donošenja Zakona o obnovi u Zagrebu.

Na pitanje kojeg hrvatskog i europskog premijera cijeni, Benčić kaže:

"Od Hrvatskih Ivicu Račana, a od europskih Sannu Marin, koja je sada nažalost bivša premijerka Finske. Bilo je i drugih žena na visokim funkcijama koje su pokazale što znači imati drugačiju, žensku politiku. To znači zaista se usmjeriti na potrebe ljudi, na to da svatko mora imati dovoljno, na to da je potrebeno investirati u stvarne potrebe".

U privatnom životu udana je i majka je dvoje djece koju maksimalno štiti od javnosti.

Svojedobno je za Novu TV otkrila kako njezina djeca gledaju na žestoke saborske rasprave, u kojima i ona nekad sudjeluje.

"Uglavnom izbjegavamo da gledaju vijesti. Tu i tamo ulove i onda mi znaju reći: 'Mama, pa kako se ovaj ponašao?' I meni znaju reći: 'Zašto si to tako grubo rekla?' I onda morate djeci objasniti da je u politici konflikt ne samo uobičajen, nego i da kroz njega često dolazimo do novih rješenja".

Međutim, priznala je da je tijekom nekih rasprava bila preoštra: "Sigurno se nekad svi poskliznemo u tom verbalnom prepucavanju."

Sandra Benčić Foto: Darko Tomas/Cropix

Iako voli kuhati rekla je da to radi uglavnom vikendom te dodala da je zbog njezina ulaska u Sabor suprug preuzeo velik dio kućanskih poslova.

"Ne podržava me samo tapšanjem po ramenu, nego je zaista preuzeo sve: od nabave hrane, kuhanja, veša. Ja djecu odvodim u školu, a on po njih odlazi popodne. I tako se snalazimo", rekla je.

Supruga je upoznala zbog posla, putem zajedničke prijateljice.

"Ja sam radila kao konzultantica i on ju je zamolio da im pomognem s nekim projektom. Ja nisam taj dan bila slobodna, osim tih sat vremena dok sam kod frizera držala pramenove na glavi. Ona ga je dovela kod moje frizerke tako da mi je rekao da sam mu izgledala kao vanzemaljac. Izašla sam s folijama na glavi i s njima radila taj projekt", ispričala je.

Sandra Benčić i suprug Miroslav Petrović Foto: Damjan Tadic/Cropix

Osim svoga muža, zbog posla je upoznala tadašnjeg princa i budućeg kralja Charlesa. Kod njega je na prijemu u Londonu bila dan prije polufinala između Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Suprug joj je velika podrška i dosta joj pomaže kod kuće, a s njime jedino ima sukobe oko kuhanja.

Također, otkrila je za Večernji list da njena djeca nemaju mobitele te da igraju PlayStation samo vikendom.

"Idem često na koncerte, ne propuštam Let 3, na TBF idem često, Hladno pivo", otkrila je Benčić svoj glazbeni ukus, dok je za filmove dodala kako je dobar film onaj koji uspije pogledati u pauzi od obveza.