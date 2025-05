Vučić dignuo skupocjeni Falcon, a neki sumnjaju u njegovu priču: "Nema lijeka u Americi? Prikriva fijasko!"

Mediji u objavili su da se predsjednik Aleksandar Vučić žurno odlučio vratiti iz SAD-a nakon što mu je pozlilo tijekom boravka na Floridi. U Sjedinjene Države otputovao je još 30. travnja te je trebao sudjelovati na Republikanskom nacionalnom kongresu. Među brojnim američkim dužnosnicima s kojima se trebao sastati dogovoren je i susret s predsjednikom Trumpom, a tu će jedinstvenu priliku Vučić propustiti.

Predsjedniku Srbije, izvijestili su mediji, naglo je pozlilo u petak, te je nakon zatražene liječničke pomoći odlučeno da se vrati u Srbiju. Kako piše Nova.rs, sa suradnicima je sjeo u luksuzni zrakoplov Falcon 6X vrijedan 53 milijuna eura, te poletio prema Beogradu kamo bi trebao uskoro sletjeti.

Pojedini oporbeni političari u Srbiji komentirali su kako je Vučić zapravo doživio fijasko u SAD-u. Neki sumnjaju da su razlozi za naprasni povratak zdravstvene prirode.

"Fijasko pokriva pričom o iznenadnom zdravstvenom problemu zbog kojeg mora hitno vratiti u Beograd. Nema lijeka apoteka u Americi! Toliki je problem da je on otkazao Trampu! Ali može izdržati prekooceanski let. Ne bi tu pomogao ni bolji krizni PR kad srljaš iz krize u glupost pa u krug. Brukanje zemlje mu odavno ide od ruke. Ovaj put je to podosta koštalo. Dobro smo prošli, sreća da su samo pare. Prošli put, kad je probao i uspio da vidi Trampa, koštalo nas je Vašingtonskog sporazuma. Sva sreća da se Ðuro Macut jučer sastao i razgovarao sa Vučevićem pa se ipak dogodio neki važan sastanak o budućnosti Srbije tokom prvomajskih praznika. A nije mnogo koštao", komentirao je lider SRCE Zdravko Ponoš.