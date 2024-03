Kako se gradovi u Hrvatskoj nose s jednom od najvećih kriza? ''Mi smo davno shvatili da posao neće nitko odraditi umjesto nas''

Između 2000 do 4000 ili 5000 eura za kvadrat stana u Zagrebu, Splitu, Rijeci, ali ne zaostaju ni drugi gradovi. Kupnja stana je luksuz. Od 500 do 700, 800 eura pa na više za dvosoban stan u Zagrebu, ali i drugim gradovima, pogotovo onima na obali. Najam stana je noćna mora. Čast izuzecima.

Priuštiti si stanovanje – bilo kupnjom, bilo najmom, uz prosječnu hrvatsku plaću od oko 1200 eura, a to je samo prosjek, ravno je SF-u. Većina onih koji uspijevaju u konačnici plaća cijenu koju je zapravo nemoguće do kraja izraziti samo u brojkama.

O stambenom stresu, cijelom nizu problema, rijetko postavljanom pitanju jesu li hrvatski građani stvarno baš toliki ljubitelji nekretnina kakvima ih se često voli predstavljati, o izostanku stambene strategije i tome koliko su duboko problematična ''rješenja'' koja je država dosad nudila i tešku situaciju učinila još težom, zašto je stambena politika iznimno važna i na koja bi pitanja trebala odgovoriti, kao i o mogućnostima i možebitnim rješenjima i primjerima iz kojih se može učiti, i to ne samo izvan hrvatskih granica, nego i u domaćim okvirima, da spomenemo tek dio materije – DNEVNIK.hr iscrpno i kontinuirano piše već godinama.

Hrvatska, naime, stambenu strategiju čeka već više od tri desetljeća. Hoće li je doista i dočekati do kraja prvog kvartala ove godine, kako su za DNEVNIK.hr u više navrata ustvrdili iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ili će aktualna vladajuća garnitura najavljeni Nacionalni plan stambene politike do 2030. htjeti iskoristiti kao jedan od izbornih aduta, trebat će još barem malo pričekati.

Za to vrijeme DNEVNIK.hr je provjerio i što različiti gradovi već sami čine, a što im je u planu po tom pitanju. U velikom pregledu mjera i planova u prvom dijelu na redu su Požega, Knin, Daruvar, Varaždin, Šibenik, Rijeka, Vukovar i Pula, a u drugom Križevci, Zadar, Karlovac, Osijek, Dubrovnik, Ogulin, Split i Zagreb.

Pitali smo ih, između ostalog, kojim sve mjerama nastoje pomoći građanima, a posebno mladima, da riješe svoje stambeno pitanje, bilo da je riječ o kupnji ili najmu, odnosno koje mjere već koriste, a koje tek planiraju i od kada, kane li primjerice poticati javni najam za široki krug građana, ne samo ranjivih skupina, koje modele planiraju kako bi pomogli građanima da riješe stambeno pitanje, kao i koji su najveći izazovi s kojima se susreću na ovom polju i je li primjetna pomoć i suradnja s državne razine?

Požega Foto: Getty Images

POŽEGA - poništen javni natječaj za najam

Grad Požega u Proračunu za 2024. nema osigurana sredstva kojima bi mogao pomoći širokom krugu građana pri realizaciji kupnje ili najma stambenog prostora. No, kako je istaknula za DNEVNIK.hr, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu Ljiljana Bilen, ''Grad ulaže značajna sredstva u brojne infrastrukturne projekte i socijalne programe kojima želi utjecati na demografske pokazatelje na području grada.''



Nedavno je Grad raspisao javni natječaj u svrhu podnošenja zahtjeva za davanje u najam gradskih stanova. Sukladno Zakonu o najmu i Odluci o davanju u najam gradskih stanova Grad je provođenjem predmetnog natječaja i utvrđivanjem rang liste kandidata kanio riješiti stambeno pitanje određenog broja građana kroz najam gradskih stanova. Međutim, natječaj je poništen nakon što je utvrđeno da od tri pristigle prijave niti jedna ne udovoljava uvjetima natječaja.

Knin Foto: Getty Images

KNIN - Stanovi za deficitarna zanimanja

Grad Knin je europskim sredstvima uredio 11 stambenih jedinica u starom dijelu grada namijenjenih nužnim kadrovima. Dva stana su namijenjena za stanovanje osoba s invaliditetom i dani su na korištenje Centru za socijalnu inkluziju Šibenik. Preostali stanovi namijenjeni su za davanje u najam osobama određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji iskazana velika potreba na području Knina, a riječ je o zaposlenima u ustanovama iz područja zdravstva, edukacijske rehabilitacije ili školstva.

Tri stana su namijenjena za smještaj u izvanrednim prilikama, primjerice, kad se pojavi potreba za pedijatrom ili nekom drugom specifičnom strukom). Tri su, nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu stanova u najam, dodijeljene osobama iz zdravstvenog sustava, a za preostale tri jedinice ide javni natječaj za dodjelu stanova u najam. Ove stambene jedinice se daju u najam po simboličnoj cijeni od 0,50 eura po metru kvadratnom.

Između Grada i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje prije tri godine je potpisan Sporazum o pokretanju postupka pripreme projektne dokumentacije za izgradnju tri objekta s ukupno 84 stambene jedinice, namijenjenih za stambeno zbrinjavanje na području Grada Knina. U tijeku je priprema projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za gradnju, a očekuje se da bi do kraja ove godine trebala početi i izgradnja.

''Mi smo davno shvatili da posao neće nitko odraditi umjesto nas''

Grad Knin već četiri godine provodi Mjeru sufinanciranja adaptacije stanova za mlade obitelji tako da sredstvima iz gradskog proračuna sufinancira troškove izgradnje, uređenja i opremanja njihovih stambenih jedinica. Dosad su ugovori potpisani s 91 korisnikom, a s obzirom na to da je interes za ovu mjeru velik Grad je sredstva osigurao i u Proračunu za ovu godinu te je raspisivanje javnog poziva planirano za proljeće.

Grad je parcelirao i jednu vlastitu veliku parcelu i priprema se natječajna dokumentacija za dodjeljivanje ukupno 11 građevinskih parcela mladim obiteljima koje će na njima graditi svoje obiteljske kuće. Po istom principu se planira parcelirati još jedna velika građevinska parcela pa će se taj model poticanja rješavanja stambenih pitanja primjenjivati i u budućnosti.

''Puno je izazova u rješavanju ovog gorućeg pitanja, na koje se vežu mnogobrojni drugi izazovi, poput osiguravanja uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta, osiguravanja dovoljnih vrtićkih kapaciteta, izgradnje društvene infrastrukture te onih soft aktivnosti poput organizacije različitih događanja, sportskih, kulturnih i inih evenata i slično. U mnogima od tih izazova partnera pronalazimo i u resornim ministarstvima, ali mi smo davno shvatili da posao neće nitko odraditi umjesto nas, odnosno da smo mi, koliko god mali i kadrovski, financijski i infrastrukturno neadekvatni bili, ipak jedini odgovorni i, ujedno, najzainteresiraniji za rješavanje izazova s kojima se susrećemo u našem gradu'', kazala je za DNEVNIK.hr pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina Sanda Petrović Brnić.

Daruvar Foto: Getty Images

DARUVAR - na stol bi mogle doći izmjene Prostornog plana

Grad Daruvar, sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada, dodjeljuje gradske stanove u najam putem javnog natječaja svim građanima koji imaju prebivalište na području Daruvara minimalno tri godine, a nemaju na području Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan.



Grad od 2022. donosi i provodi Program poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Grada Daruvara, kojim Grad temeljem tri mjere koje obuhvaća Program, a putem raspisanog Javnog poziva dodjeljuje bespovratna sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji poticajima za kupnju građevinskog zemljišta i kuće/stana na području Daruvara te za nabavu i ugradnju sustava i opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Daruvara.



Grad razmatra donošenje izmjena Prostornog plana Grada Daruvara, kojim bi se riješilo pitanje gradskih građevinskih zemljišta stambene namjene koja bi se prodavala zainteresiranim osobama koje bi iskazale interes.



U rujnu 2023. Grad je objavio javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. Cilj je bilo pružanje financijske pomoći osobama do 30 godina koje imaju slobodne ugovorene najamnine s najmodavcima, za nekretninu koja se nalazi na području Daruvara i za koju moraju imati sklopljen ugovor o najmu najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, ovjeren od strane mjerodavnog tijela i prijavljen Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi. Financijsku potporu u okviru tog pilot projekta osigurao je Središnji ured za demografiju i mlade.

Varaždin Foto: Getty Images

VARAŽDIN - Građani znaju što žele

Grad Varaždin je dosad izradio i uselio 56 stanova u ulici Adolfa Wisserta te dovršava 12 stanova u prigradskom naselju Hrašćica.

S obzirom na velike potrebe za povoljnijim stanovima projektira se veliki novi kvart u centru Varaždina u blizini Parka za mlade gdje je kroz sljedećih tri do četiri godine u planu izgradnja dodatnih 180 novih stanova prema POS modelu. Ovo proljeće kreće izgradnja prve zgrade po etalonskoj cijeni od 1480 eura po kvadratu što je, ističu iz Grada, daleko povoljnije od trenutne tržišne cijene. Zgrada s 30-ak stanova će biti useljiva na proljeće 2025, a nakon toga slijedi izgradnja ostalih.

U južnom dijelu grada u nastavku Sajmišne ulice priprema se izgradnja ceste do desetak građevinskih parcela u vlasništvu Grada koje će komunalno opremiti i povoljnije prodati onim mladim obiteljima koje na tim parcelama žele sagraditi vlastiti dom. Parcele bi trebale biti spremne za gradnju u 2025.

U svrhu zadržavanja deficitarnog liječničkog kadra s Varaždinskom županijom provodi se projekt dodjele stanova za liječnike Opće bolnice Varaždin i doma zdravlja Varaždin po kojem je dosad dodijeljeno osam stanova, a dodatnih šest će biti podijeljeno do kraja godine.

''Javni najam je mogućnost koja se u posljednje vrijeme u javnosti često spominje, a česta je pojava i u drugim državama gdje postoje različiti modeli za njegovu provedbu. Kao odgovorna uprava odlučili smo slušati naše sugrađane i proveli smo anketu da bismo saznali koje modele naši sugrađani preferiraju. Anketa nam je pokazala kako građani dominantno preferiraju kupnju stana prema društveno poticanoj stanogradnji koja je znatno jeftinija od tržišne. U dosadašnjem razmatranju modela za javni najam stanova razgovarali smo i s privatnim investitorima koji su pokazali interes za javno-privatno partnerstvo i mogućnost razrade zajedničkog modela priuštivog najma bez otkupa (kao npr. u Austriji), ali bez promjena zakonske regulative na nacionalnoj razini to u ovom trenutku nije moguće te se od tog modela u ovom trenutku odustalo'', kazala je za DNEVNIK.hr Maja Hrešć iz Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Plan za priuštiv stan

''Trenutno je najveći izazov preniska etalonska cijena izgradnje stana jer se čak i uz gradsko zemljište opremljeno komunalnom infrastrukturom kvalitetni stanovi za mlade po sistemu ''ključ u ruke'' praktično ne mogu izgraditi prema trenutnoj maksimalno dozvoljenoj etalonskoj cijeni od 1.480 eura po kvadratu. U tom smjeru država treba napraviti značajnije iskorake u pomoći jedniciama lokalne samouprave u sufinanciranju takvih stanova ili sama preuzeti izgradnju'', kazala je Hrešć.

Također, napominje da je potrebno donijeti zakone koji će omogućiti i druge načine izgradnje ili stavljanja na tržište postojećih nekretnina u svrhu priuštivih stanova za najam: ''Tu bi se u financiranje mogli uključili mirovinski fondovi ili privatni investitori koji bi tako uz održivu maržu izgradili stanove i time omogućili priuštivo stanovanje mladima uz trenutni efekt smanjivanja previsokih i nedostižnih cijena stanova na tržištu nekretnina. Doprinos države može se sagledati kroz primjenu novog Zakona o raspolaganju državnim nekretninama gdje će jedinicama lokalne samouprave biti lakše doći do građevinskog zemljišta u vlasništvu države koje bi se moglo upotrijebiti za rješavanje problema priuštiva stanovanja.''

Šibenik Foto: Getty Images

ŠIBENIK - POS i najam po kriteriju socijalnog statusa

Kroz program poticane stanogradnje, u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) i Vladom, na području grada Šibenika do sada je izgrađeno 275 stanova ( 2018. – lokacija Šubićevac – 148 stanova; 2024. lokacija Bioci- 127 stanova), u koje su uselile šibenske obitelji. ''S nadležnim institucijama Grad planira i dalje nastaviti uspješnu suradnju po ovom modelu'', istaknuo je za DNEVNIK.hr šibenski gradonačelnik Željko Burić.



Što se tiče najma gradskih stanova, dodao je, ''Grad Šibenik svaki raspoloživi stan dodjeljuje građanima po kriteriju socijalnog statusa, uz prethodne konzultacije s Centrom za socijalnu skrb Šibenik koji daje preporuku.''

Rijeka Foto: Getty Images

RIJEKA - Lista stanova za mlade

Grad Rijeka namjerava uvesti model financiranja gradnje stanova koji bi bili namijenjeni davanju u najam s mogućnošću kupnje. Njime će građani, naročito mladi, moći riješiti svoje stambeno pitanje najmom gradskog stana u kojem će se trajno nastaniti, s mogućnošću da ga jednog dana pod povoljnim uvjetima kupe. Najamni stanovi gradit će se u okviru postojećeg programa POS-a koji provodi Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

U sklopu Programa za mlade Grada Rijeke razrađuje se novi model priuštiva stanovanja za mlade, a to je dodjela gradskih stanova za najam mladima. Priuštivo stanovanje je jedna od tema pokrenuta kroz Inicijativu 4 grada u koju su, uz Rijeku, uključeni Zagreb, Osijek i Split. U razradi modela Grad Rijeka je proveo istraživanje među mladima do 35 godina starosti, a njihovi odgovori će poslužiti kao temelj za izradu novih kriterija za najam gradskih stanova mladima u Rijeci.

''Jedna od najvažnijih mjera koje je Grad Rijeka poduzeo s ciljem pomoći, prvenstveno mladim ljudima oko rješavanja stambenog pitanja je gradnja stanova po modelu društveno poticane stanogradnje'', istaknula je za DNEVNIK.hr Gordana Brkić Žagar iz Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.

Novi stanovi POS-a

''POS-ovi stanovi prodaju se uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, a red prvenstva za kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih gradskom Odlukom. Prema njoj prvenstvo na kupnju stana građenog po POS modelu, neovisno o načinu plaćanja, imaju upravo građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja odnosno prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, a uvršteni su na Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu POS-a.'', objasnila je Brkić Žagar.

U izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje Grad Rijeka se uključio još 2001. i dosad je po tom modelu ukupno izgrađeno 676 stanova, a ukupna vrijednost projekata stanogradnje po modelu POS-a ostvarenih putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke iznosi oko 37 milijuna eura.

''U tom kontekstu valja reći i kako je Grad Rijeka Sveučilištu u Rijeci bez naknade ustupio zemljište na Drenovi te preuzeo obvezu izgradnje potrebne infrastrukture i uređenja okoliša za što je utrošeno ondašnjih oko 14 milijuna kuna, a u svrhu realizacije Sveučilišnog programa poticane stanogradnje u Rijeci. U tijeku je realizacije projekta ''POS Zamet'', tj. višestambene građevine s oko 25 do 30 stanova, kao i analiza novih potencijalnih lokacija za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje, u suradnji s Upravnim odjelima Grada Rijeke. Razmatra se više lokacija na području Gornjeg Zameta, Rujevice, Martinkovca, Hostovog brega i Škurinja'', kazala je Brkić Žagar.

Vukovar Foto: Getty Images

VUKOVAR - Mladi imaju prednost

Grad Vukovar od 2019. u suradnji s resornim Ministarstvom i Upravom za stambeno zbrinjavanje provodi mjeru stambenog zbrinjavanja kadrova sukladno odredbama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara.

Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika provodi postupak ocjene prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova, a pri bodovanju je dužno držati se jasno definiranih kriterija za postizanje određenog broja bodova. Najveći broj bodova koji se može ostvariti odnosi se na stručnu spremu i životnu dob podnositelja zahtjeva, a . oni mlađe životne dobi ostvaruju više bodova i stječu prednost pri stambenom zbrinjavanju, istaknuli su iz Grada.

Trenutno rade i na pripremanju Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene građevinskih zemljišta mladima i mladim obiteljima. Naime, Grad raspolaže s oko 30 građevinskih zemljišta koja su spremna za gradnju stambene zgrade kojom bi mladi i mlade obitelji na području Vukovara riješile svoje stambeno pitanje.

Pula Foto: Getty Images

PULA - sufinanciranje kamate na stambene kredite mlađima od 45 godina

Jedna od mjera kojom Grad Pula nastoji pomoći građanima, a posebno mladima, da riješe svoje stambeno pitanje je mjera sufinanciranja kamate stambenog kredita u banci mlađima od 45 godina. Zahtjevi, koji se podnose na Javni poziv, a on se raspisuje jednom godišnje, mogu se podnijeti za kupnju prve nekretnine ili za poboljšanje stambenih uvjeta.

''Sredstva se odobravaju u visini od 50 posto kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 2.389,01 eura, odnosno u maksimalnom iznosu do 199,08 eura mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita'', objasnila je za DNEVNIK.hr savjetnica za međunarodnu suradnju Grada Pule Martina Žufić.



Sufinanciranje kamate odobrit će se osobama kojima je odobren stambeni kredit za koji imaju zaključen Ugovor o stambenom kreditu s bankom i to za stambeni kredit ili dio kredita koji ne prelazi 120.000 eura, a postoji nekoliko uvjeta koje moraju zadovoljiti. Svaki podnositelj zahtjeva ima pravo na ostvarenje sufinanciranja kamate samo za jedan stambeni kredit. U proračunu za 2024. Grad je za tu mjeru osigurao iznos od 26.550 eura.