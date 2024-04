"Muškarci u odjelima na TikToku izgledaju blesavije nego što jesu": Boris Jokić analizira kampanju, poruke biskupa...

Hrvatska biskupska konferencija (HBK) izdala je svoje priopćenje pred predstojeće parlamentarne izbore. U njemu su naglasili kako su protiv međusobnih optuživanja, diskreditiranje drugih političkih opcija i kandidata, kršenje ustavnih odredbi i narušavanje ustavnopravnoga poretka države.

Mnogi su njihovo obraćanje protumačili kao svojevrsnu poruku predsjedniku Zoranu Milanoviću, no oni su tako nešto negirali.

Pročitajte i ovo Na Podravskoj magistrali Prometna nesreća kod Koprivnice: Sudarili se automobil i autobus pun hrvatskih vojnika

"Ako nam se privatno obrati, reći ćemo mu. Slobodno može doći. Mi smo samo rekli temelje načela jednog društvenog poretka, nismo se nikome obratili", rekao je Mons. Dugalić te naglasio kako se crkva ne svrstava ni na jednu stranu.

Za Dnevnik Nove TV njihovo priopćenje i tijek kampanje komentirao je politički sukomentator Boris Jokić.

"Mislim da biskupi u ovom trenutku imaju pravo i dobro je da se s jedne strane ne svrstavaju u kampanji, a s druge da apeliraju na bolju komunikaciju. Na to da se poštuje zakon i Ustav i da se sadržaj predstavi da vidimo zašto glasamo, koji su razlozi za to. Ima pristranosti, katolička crkva ima i pripada određenom ideološkom spektru. Nije za očekivati da se ona neće tako odrediti, no ne mislim da bira određenu političku opciju. Katolička crkva, niti druge crkve neće birati stranke, trebaju se postaviti kao dionici društvenog života, ne da se strančari, da se zaziva neka stranka. Nadam se da smo davno napustili ta vremena", rekao je Jokić.

Pročitajte i ovo Traže očitovanje HZZO reagirao na sramotan slučaj u zagrebačkom zdravstvu

Komunikacija u kampanji do sada je bila žestoka.

"Ne znamo što nam se nudi. Prave teme ne dolaze na vidjelo i moglo bi se reći da u komunikaciji što se tiče sadržaja nema puno toga. Što se tiče međusobne političke komunikacije sudionika političkog procesa oni bi u školi dobili čistu jedinicu. Tu jedinicu bi im svi mi trebali pružiti zbog načina na koji komuniciraju. To nije dostojano niti jednog trenutka, naročito ovog osjetljivog u kojem se Hrvatska nalazi", kazao je Jokić.

Vrijeđanje političkim akterima nije strano, a ne biraju se niti riječi. Ima li tu licemjerstva, objasnio je Jokić.

"Visok je to stupanj licemjerstva, međutim psihološki gledano radi se o patološkim odnosima. Ako zamislite da smo vi i ja budući koalicijski partneri, navodno bismo mogli koalirati poslje izbora, a ja vam kažem da ću glasati za glavnog državnog odvjetnika, ali drugi puta, nakon što vas kao premijera zatvorim zbog kriminala. To su riječi koje je izrekao zastupnik DP-a Andreju Plenkoviću. Ne znam koji su to odnosi i kakvi su to ljudi da nakon toga što čujete netko kaže "možemo zajedno". Imate situacije gdje netko naziva drugoga narikačom, etnobiznismenom, nestabilnom osobom. Svi oni bi kasnije trebali formirati vlast. Radi se o patološkim odnosima, Niti u jednoj sferi, zdravstvu, poslovanju, crkvi i školi nema takvih odnosa. Nakon toga došlo bi do toga da se kažete da ste ipak neka osobnost, ne možete tako nastupati prema meni.

Hrvatska politika ozakonila je laž

Komentirao je i izbor GDO-a te informacijama koje su izašle u javnost prije samog izbora Ivana Turudića.

"Po meni nakon toga, ne bi trebalo doći do mogućnosti da oni koaliraju. No, mi danas smo u situaciju da smo svi gotovo sluđeni. Onda niti znate da će netko ići s nekim premda ga je uvrijedio, niti će netko ići s nekim iako pripada potpuno drugim ideologijama. Kada govorimo o razini licemjerstva i psihološkim odnosima rekao bi da je hrvatska politika najlošiji dio našeg društva. Niti u jednom drugom dijelu našeg života, takvi odnosi, ne bi mogli proći bez da se oni razjasne. Međutim u hrvatskoj politici je sve moguće i nadam se da su oni koji gledaju Novu TV dovoljno zreli da prozru to.

S hrvatske desnice, lijevice, centra. Sve hrvatske političke stranke trenutno ne postavljaju granice. Nikada u životu ne bismo trebali biti u takvoj situaciji naročito s nečim što je posebno vrijedno kao što je naš glas. Politika izrazito loše djeluje na društvene i šire procese u Hrvatskoj. Ne samo što se tiče izbora, hrvatska politika je učinila još jednu stvar prije izbora.

Ona je ozakonila neistinu, odnosno laž. Pri izboru GDO-a osoba koja nije govorila istinu je izabrana. Ta laž je ozakonjena u hrvatskom Saboru. U ovoj zemlji na ispitu državne mature ako se ne potpišete gubite pravo na bilo kakav rezultat i bivate bez mogućnosti da ostvarite bilo kakav rezultat. U ovoj zemlji je politika je ozakonila laž. Ozakonjenje toga je iznimno štetno. Toksična komunikacija, neprincipijelnost, licemjerstvo i ozakonjenje laži je trenutni utjecaj politike", rekao je.

Pročitajte i ovo Rezultati ankete Kako ocjenjujete izjavu Hrvatske biskupske konferencije? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV

Mnoge stranke opet nisu ispunile kvote za žene.

"Hrvatska politika nije mjesto za žene. Ona je prije svega za muškarce u srednjoj i starijoj dobi. To je također jedna velika sramota za hrvatsku politiku. Naime, žene su u svemu jednako dobre ili bolje od muškaraca. Ako krenemo od škole, nema obrazovne razine gdje djevojke ne postižu bolje rezultate od dječaka. Kasnije, na doktoratima 66 posto žena su doktorice znanosti, 34 posto je doktora znanosti. U biznisu žene postaju sve bolje. Voditeljice su bolje, neka se muški kolege ne uvrijede, stoga ne vidim razloga da im se ne pruži prilika u politici", smatra Jokić.

Pročitajte i ovo Potvrdio MVEP Tragične posljedice brutalnog napada: Preminuo Hrvat koji je pretučen u Dublinu

Kampanja se proširila i na TikTok, društvenu mrežu koju večinom koriste mladi.

"Nema poruke za mlade. Muškarci u odjelima na TikToku izgledaju blesavije nego što jesu. U politikama za mlade prije svega bi trebali govoriti mladi. Da bi oni govorili, političke stranke trebaju privući sve moguće profile mladih osoba koje će govoriti o tome što je važno za mlade. Da se mladenačkom energijom bore za mlade. Vrtjeti loptu na TikToku je fora u jednom trenu, ali to nisu politike koje koriste mladima. Ako hoćemo zbilja mlade u politici trebamo ih poslušati i dati im priliku da i oni iskažu svoju političnost jer je zasigurno imaju.", zaključio je Jokić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.