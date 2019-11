Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović rekao je u nedjelju u Trogiru da predsjednik Republike ne bi trebao sudjelovati u odabiru ustavnih sudaca te istaknuo da se tu radi o teškom sukobu interesa.

Upitan bi li predsjednik trebao sudjelovati u odabiru ustavnih sudaca, Milanović je niječno odgovorio.

"Ne, zato što ustavni suci u nekoj dalekoj mogućnosti mogu odlučivati o odgovornosti predsjednika. Predsjednik tu nema što raditi, to je teški sukob interesa i to je predsjednica čula od nekog trećeg pa sad ponavlja to, jer je vjerojatno procijenila da je vrijeme da i to kaže", rekao je Milanović za N1 u Trogiru.

Dodao je kako je izričito protiv toga da se predsjedniku ili predsjednici povećavaju ovlasti. "To je naprosto nekim ljudima kompenzacija za manjak karaktera i znanja, sadržaja koji mogu ponuditi", ocijenio je.

Grabar-Kitarović o Milanoviću: "To je bilo blijedo, nepripremljeno, improvizirano, besmisleno..."

Predsjednica o putovanjima za vrijeme Jugoslavije: "Nije mene Tito poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar"

Drži i da predsjednik ne treba veće ovlasti, ako ima jasnu sliku o tome što želi te kako misli da Hrvatska treba izgledati. "Veće ovlasti se uvijek na kraju svode na utjecaj i novac, to ima Vlada i tako treba i ostati kao što je u svim europskim demokracijama. Tako da predsjednik ako nema karaktera i ako nema znanja, neće mu pomoći nijedna ovlast", rekao je Milanović.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u intervjuu za "Točku na tjedan" komentirala izbor ustavnih sudaca, kazavši da bi se dalo razgovarati o tome da predsjednik ili predsjednica uzme određenu ulogu jer smatra da bi tada taj izbor ipak bio objektivniji. To ipak, dodala je, ne treba uvesti prije predsjedničkih i parlamentarnih izbora.

"Ne natječem se za predsjednika nogometnog saveza"

Milanović se i u nedjelju dotaknuo nogometnih tema, ali putem Facebooka.

"Ja se ne natječem za predsjednika nogometnog saveza, niti ću se ikad natjecati. Ja se natječem za predsjednika Republike Hrvatske. Svatko navija za klub koji voli. Uvijek sam bio protiv politizacije i prikrivene militarizacije sportskih društava, u tom kontekstu moja izjava koja je bila jučer. Za Hajduk sam navijao, ali politika mi se nikad nije sviđala blizu ni jednog kluba, pa ni danas. Svi hrvatski klubovi su hrvatski klubovi, to su naši klubovi", poručio je Milanović u statusu na Facebooku. (B.V./Hina)