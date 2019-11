Kolinda Grabar-Kitarović kazala je i da nikad nije rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina, nego da čvrsto vjeruje da to može biti.

"Nisam rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tijekom mandata, već da čvrsto vjerujem da može biti i da moramo raditi prema tome. I kao što sam rekla, ekonomski pokazatelji jesu bolji, međutim, to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osjete to na svojim plaćama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svojem sljedećem programu", rekla je predsjednica Grabar-Kitarović u intervjuu tjedna emisije Točka na tjedan na N1.

Najavila je i da će program kandidature objaviti 11. studenoga.

Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je i svoj govor na primanju nagrade Fulbright. Tada je rekla kako je bila djevojka rođena s krive strane Željezne zavjese te da je sanjala druga mjesta na kojima su ljudi imali slobodu izbora, gdje se slobodno moglo govoriti i izražavati svoja uvjerenja a da se zbog toga ne bude progonjen.

Povjesničari su je tad kritizirali i govorili kako Jugoslavija uopće nije bila iza Željezne zavjese. Predsjednica je u intervjuu priznala da se i u Jugoslaviji moglo putovati.

"Pa i u Poljskoj ste isto tako mogli pjevati u crkvenom zboru, naravno da ste mogli izlaziti s tom crvenom putovnicom, ali nije mene Tito tada poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar, koji je krvavo radio da bi zaradio za to. A to što se moglo izaći, nije to bilo tek tako, slučajno.

Josip Broz je bio vrlo inteligentan čovjek i kad je vidio da se cijela stvar raspada, da Jugoslavija ekonomski propada, da će se uskoro javiti bunt naroda, onda je polako počeo popuštati. I gdje su ljudi odlazili? Odlazili su kao gastarbajteri, slali su novac, koliki je to bio postotak BDP-a tada?

Isto tako, ako je ta Jugoslavija bila toliko puno bolja nego što ja spominjem mogućnost izbora jogurta ili bilo čega, zbog čega se raspala u krvi? Zašto je bankrotirala gotovo? Raspala se i stvorila jedan krvavi režim Slobodana Miloševića i svi smo se borili za slobodu i neovisnu Hrvatsku", rekla je Predsjednica u intervjuu za N1.