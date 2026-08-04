Knin u znaku Oluje, ponos i tuga isprepliću se među braniteljima: "Da je moglo srce iskočit, iskočilo bi"

Knin je spreman za svoj najveći dan. Završena je generalna proba, usklađuju se posljednji detalji.

Rafale se tek zagrijava za središnju prošlavu Dana pobjede u Kninu. I krila Oluje preletjet će iznad tvrđave. Zastavu će podići članovi obitelji poginulih branitelja.

"Danas sam preplavljen emocijama tuge, ali i sjećanja i ponosa što mi je pripala čast da budem određen u podizanju hrvatske zastave", rekao je Otto Farkaš iz Udruge roditelja poginuh branitelja.

"To su osjećaji koji se ne mogu opisati nego samo kad se dožive. Pogotovo nama svjedocima vremena, koji se jako dobro sjećamo svih tih događaja. Danas je normalno da nam se miješaju osjećaji, danas su u nama i neka su", kazala je Ivana Klarić Kukuz, kći poginulog branitelja.

Pripreme za proslavu Oluje - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Osjećaji su, čini, pomiješani kod svih.

"Osjećaji su i veselje, sreća, ponos, ali u onim danima je bila i tuga jer je Vukovar još ostao okupiran", rekla je Danijela Ćevra, pripadnica MUP-a.

"Ja mislim da nema čovjeka koji ovdje nije ponosan. Mislim da i svi osjećamo tugu što naši poginuli nisu doživjeli slobodnu Hrvatsku", kazala je Gordana Galijašević iz Udruge udovica Velike Gorice.

Polaznici policijske akademije salutirat će poginulima.

Pripreme za proslavu Oluje - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Prvi put sam tu na Kninskoj tvrđavi. Čast mi je velika jer predstavljamo 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja", ispričala je Anđelina Šuste, polaznica Policijske akademije. "Naš zadatak je da prilikom čitanja njihovih imena istupimo i odamo počast svakom od njih".

"Osjećaj je neopisiv, prođu trnci i mislim da svatko treba ovo doživjet", dodala je njena kolegica, Marija Škero.

Stiže i cijeli državni vrh

Branitelji se prisjećaju dana kad su čuli da je Knin oslobođen.

"Mi smo bili pripremljeni za ići na istok, na Dunav. Imao sam vod od 30 ljudi i čekao sam naređenje jer smo mislili da će neprijatelj napasti s istoka. Nije se dogodilo, nije moglo bit veća sreća kad smo čuli da se oslobađaju dijelovi Knina. Da je moglo srce iskočit, iskočilo bi", rekao je branitelj Ivan Perić.

500 pripadnica i pripadnika Oružanih snaga sudjelovat će u obilježavanju.

"Početak obljetnice je sutra na misi u crkvi Gospe Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta, nakon toga se dolazi tu na trg gdje će se odviti ceremonija polaganja vijenaca. Nakon toga se seli na stadion NK Dinara gdje je središnja svečanost", objasnio je pukovnik Dražen Mazalin, zamjenik šefa provedbenog stožera.

Građani su već danas pratili prelete iznad Knina.

Pripreme za proslavu Oluje - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Prelet Krila Oluje, stvarno savršeno. Svake godine dolazimo. Doživljaj je stvarno lijep.

Na obilježavanje Oluje dolazi cijeli državni vrh.