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Knin u znaku Oluje, ponos i tuga isprepliću se među braniteljima: "Da je moglo srce iskočit, iskočilo bi"

PišeDNEVNIK.hr, Goran Latković, 04. kolovoza 2026. @ 19:30 komentari
Pripreme za proslavu Oluje - 4
Pripreme za proslavu Oluje - 4 Foto: Dnevnik Nove TV
Polaznici policijske akademije, vojska, veterani i mnogi drugi obavljaju posljednje pripreme za veliku svečanost u Kninu.
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