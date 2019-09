Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ustvrdio je u srijedu, nakon što je Klub lijevog bloka zatražio da se na dnevni red zagrebačke Skupštine uvrsti zaključak o osudi njegova ponašanja prema novinarki N1, da se radi o "paradoksu tolerancije i mobingiranju gradonačelnika, a ne seksizmu".

Klub zastupnika lijevog bloka tražio je da se po hitnom postupku u dnevni red sjednice Gradske skupštine uvrsti njihov zaključak u kojem traže od zagrebačke Skupštine da istup gradonačelnika osudi kao neprihvatljivo ponašanje koje sramoti i Grad Zagreb i sve njegove institucije, uključujući i političko tijelo same Gradske skupštine.

Radi se o izjavama koje je gradonačelnik prije nekoliko dana uputio novinarki N1 Matei Dominiković: „Opet vi! Vi opet. Vi pilate. Da vi znate kako vi mene rajcate. Kako vi mene veselite, kako vi mene zabavljate. To je strašno.“

Neuvjerljiva i seksistička isprika

"Smatramo da su ovakvi istupi neprimjereni instituciji gradonačelnika glavnog grada ove zemlje. Gradonačelnik ima odgovornost javne osobe te je itekako dužan voditi računa da svojim djelovanjem, ponašanjem i izjavama uspostavlja standarde ponašanja i komunikacije i daje primjer drugima", naglašava Klub zastupnika lijevog bloka u zaključku.

Poručuju i da je jednako neuvjerljiva i dodatno seksistička izjava upućena u sklopu takozvane isprike novinarki: ''Što se babi htilo, to se babi snilo.''

Zagrebački gradonačelnik ustvrdio je na to da se radi o paradoksu tolerancije i mobingiranju gradonačelnika, a ne seksizmu. "Trebao bih ponekad tužiti novinare za mobing, no ne želim to jer smatram to demokratskom borbom", kazao je Bandić.

Rekao je da je sve što ima reći o tome već rekao te dodao da je on "gospodin gradonačelnik i džentlmen".

Prijedlog na kraju nije uvršten u dnevni red po hitnom postupku jer je za njega glasao 21 zastupnik, a protiv njih 27. (Hina)