VIDEO Užasna snimka: Vlak vukao po peronu oca sa sinom u naručju, ljudi su bili u šoku

Muškarac je nosio dijete u naručju te se odlučio na rizičan potez kako bi uhvatio vlak u odlasku.
Podijelite
Na željezničkoj stanici Prayagraj u Uttar Pradeshu na sjeveru Indije dogodila se nesreća čija snimka ledi krv u žilama. Naime, nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je oca i malog sina vlak vukao po peronu nakon što su pokušali uskočiti u vagon.
Muškarac, koji je nosio dijete u naručju, trčao je s drugim muškarcem uz lokomotivu u pokretu te se odlučio na rizičan potez kako bi uhvatio vlak u odlasku.
Taj drugi muškarac uspio je ući kroz otvorena vrata, a vlak je počeo ubrzavati.
U trenutku koji oduzima dah otac je izgubio ravnotežu i skliznuo u prazninu između vlaka i perona. Dok je čvrsto držao sina, vlak ih je vukao po peronu te je malo nedostajalo da budu povučeni pod tračnice.
RPF personnel heroically rescued a passenger and his
minor child at Prayagraj railway station after they
slipped while boarding the moving Kashi Express train.
Quick action prevented a tragedy.