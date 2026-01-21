VIDEO Užasna snimka: Vlak vukao po peronu oca sa sinom u naručju, ljudi su bili u šoku

Na željezničkoj stanici Prayagraj u Uttar Pradeshu na sjeveru Indije dogodila se nesreća čija snimka ledi krv u žilama. Naime, nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je oca i malog sina vlak vukao po peronu nakon što su pokušali uskočiti u vagon.

Muškarac, koji je nosio dijete u naručju, trčao je s drugim muškarcem uz lokomotivu u pokretu te se odlučio na rizičan potez kako bi uhvatio vlak u odlasku.

Taj drugi muškarac uspio je ući kroz otvorena vrata, a vlak je počeo ubrzavati.

U trenutku koji oduzima dah otac je izgubio ravnotežu i skliznuo u prazninu između vlaka i perona. Dok je čvrsto držao sina, vlak ih je vukao po peronu te je malo nedostajalo da budu povučeni pod tračnice.

RPF personnel heroically rescued a passenger and his

minor child at Prayagraj railway station after they

slipped while boarding the moving Kashi Express train.

Quick action prevented a tragedy.



Source: Northern Railway#RPF #Prayagraj #RailwaySafety #IndianRailways pic.twitter.com/MCyxbv1wRz — Global Updates 🌍 (@GlobalUpdates7) January 19, 2026

Željezničko osoblje primijetilo je komešanje te pohitalo pružiti pomoć, dok su ostali putnici s užasom promatrali što se događa.

Ljudi u vlaku uspjeli su izvući muškarca i dječaka na sigurno u vagon, čime je spriječena tragedija.

Vlak se prisilno zaustavio na vrijeme, a prema izvještajima lokalnih medija, u napetom događaju nije bilo ozlijeđenih.

Indijska željeznica upozorila je putnike da daju prioritet sigurnosti i izbjegavaju ukrcavanje ili iskrcavanje iz vlakova u pokretu.