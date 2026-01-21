Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Horor na stanici

VIDEO Užasna snimka: Vlak vukao po peronu oca sa sinom u naručju, ljudi su bili u šoku

Piše I. H., 21. siječnja 2026. @ 14:04 komentari
Nesreća na peronu u Indiji Foto: X
Muškarac je nosio dijete u naručju te se odlučio na rizičan potez kako bi uhvatio vlak u odlasku.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Užas u Berlinu

    Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
  2. Aleksandar Vučić i Andrej Plenković u Davosu
    Razgovarao s Plenkovićem

    Vučićeva poruka iz Davosa: "Podcijenili smo ih prije 30 godina. Danas nismo glupi"
  3. Nemanja Vidić
    Strašno

    Užasne vijesti iz Beograda: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Uhvaćen prevarant: Uzimao novac za najam stana, prodaju bicikla...
Operirao na Trešnjevci
Uhvaćen prevarant: Uzimao novac za najam stana, prodaju bicikla, a nećete vjerovati što je učinio čovjeku iz Rijeke
Trumpov govor u Davosu
obrušio se na europu
UŽIVO Trump želi pregovore o Grenlandu: "Možete reći da i bit ćemo zahvalni! Možete reći i ne..."
Leteći taksiji dolaze u Srbiju, potpisan sporazum s tvrtkom Archer Aviation
sporazum u davosu
Vučić najavio dolazak letećih taksija u Srbiju: "Nadam se da će narod biti ponosan"
VIDEO Apokaliptične snimke iz zraka: Pogledajte lančani sudar stotinu vozila
Kaos u Michiganu
VIDEO Apokaliptične snimke iz zraka: Pogledajte lančani sudar stotinu vozila
Tijesna odluka! Suspendiran veliki trgovinski sporazum s Mercosurom, na potezu je najviši sud Europe
odgoda ratifikacije
Tijesna odluka! Suspendiran veliki trgovinski sporazum s Mercosurom, na potezu je najviši sud Europe
Kako se piše: ustati ili ustati se
Kako se piše
Ustati ili ustati se
Tragedija u dječjem vrtiću u Berlinu: Vrata pritisnula dječaka (5) i ubila ga
Užas u Berlinu
Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
VIDEO Snimke koje lede krv u žilama: Valovi visoki devet metara pogodili turistički raj
Kaos
VIDEO Snimke koje lede krv u žilama: Valovi visoki devet metara pogodili turistički raj
Bankarice iz Osijeka pronevjerile više od 2,3 milijuna eura: Dva desetljeća isplaćivale si novac s računa klijenata
pronašle način
Uhićene hrvatske bankarice! Ukrale 2,4 milijuna eura, policija otkrila detalje
Agencija ostavila četvero djece na skijalištu na Kopaoniku u Srbiji
Skijanje na Kopaoniku
Četvero djece ostavljeno na skijalištu, agencija otišla bez njih: Odgovor im je bizaran
Vučić poslao poruku iz Davosa: "Hrvatska je podcjenjena"
Razgovarao s Plenkovićem
Vučićeva poruka iz Davosa: "Podcijenili smo ih prije 30 godina. Danas nismo glupi"
Trump u Davosu
Napetosti rastu
FOTO/VIDEO Trump stigao u Davos: Svi čekaju jedan trenutak. Nešto se događa iza kulisa
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vučić poslao poruku iz Davosa: "Hrvatska je podcjenjena"
Razgovarao s Plenkovićem
Vučićeva poruka iz Davosa: "Podcijenili smo ih prije 30 godina. Danas nismo glupi"
Tragedija u dječjem vrtiću u Berlinu: Vrata pritisnula dječaka (5) i ubila ga
Užas u Berlinu
Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
Agencija ostavila četvero djece na skijalištu na Kopaoniku u Srbiji
Skijanje na Kopaoniku
Četvero djece ostavljeno na skijalištu, agencija otišla bez njih: Odgovor im je bizaran
show
Preminula je Beti Đorđević
tužna vijest
Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih
Intervju s Markom Kutlićem uoči Dore 2026.
''Ulica ne trpi laž, a ni ja...''
Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...''
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev emotivnom objavom čestitala rođendan majci
ma koliko godina ima!?
Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Popečci od pire krumpira: 5 recepata koji spašavaju ručak kad nemate ideje ni vremena
Po preporuci nutricionistice
Popečci od pire krumpira: 5 recepata koji spašavaju ručak kad nemate ideje ni vremena
zabava
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
Preslatko!
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
Čisti kriminal: Snimka iz Zagreba šokirala gledatelje, svi se pitaju gdje je policija
Jao…
Čisti kriminal: Snimka iz Zagreba šokirala gledatelje, svi se pitaju gdje je policija
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
tech
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Razmislite prije klikanja
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Sve zbog male greške u protokolu
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Brat srpskog nogometaša Nemanje Vidića pronađen mrtav
Strašno
Užasne vijesti iz Beograda: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav!
Hrvatska doznala sva četiri suparnika u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva
Bit će borbe
Hrvatska doznala sva četiri suparnika u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva
Island ostao bez važnog igrača za drugi krug Europskog rukometnog prvenstva
Težak udarac
Zvijezda doznala užasne vijesti uoči Hrvatske: Više neće igrati na Euru!
tv
Daleki grad: Na monitoru se pojavila ravna linija
DALEKI GRAD
Na monitoru se pojavila ravna linija
Daleki grad: Žena koju je gnjavila svakoga dana, spasila je život njezinim sinovima
DALEKI GRAD
Daleki grad: Žena koju je gnjavila svakoga dana, spasila je život njezinim sinovima
Daleki grad: Je li mogla biti bolja majka?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li mogla biti bolja majka?
putovanja
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Slasna rafanata
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Tjedni jelovnik jela od 30 minuta od 19.1. do 25.1. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se mogu napraviti u 30 minuta, ili još manje od toga
Kako smanjiti nadutost i vjetrove kod graha
Mali trikovi majstora
U grahu se može uživati bez straha od nadutosti i plinova – treba samo napraviti ove tri stvari
novac
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
ShoeBeDo outlet u Stupniku vrijedan 2,35 milijuna eura nakon stečaja našao kupca na aukciji
Aukcija završava danas
Nekad popularan outlet kraj Zagreba našao kupca na aukciji
lifestyle
Ulična moda Zagreb u bundi i minici
Savršen komplet
Gore glamur, a dolje - papuče: Izdanje mame iz Zagreba u minici koje viče - budi svoja
Pet boja koje će biti hit za 2026. prema Pinterestu
Odvažne i zanimljive
Pet boja koje će biti veliki hit: Pinterest ih obožava, a jasno je zašto
Recept za viralni cheesecake s grčkim jogurtom
Jako dobro
Potrebne su dvije sekunde i dva sastojka da pripremite viralni cheesecake s grčkim jogurtom
sve
Brat srpskog nogometaša Nemanje Vidića pronađen mrtav
Strašno
Užasne vijesti iz Beograda: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav!
Hrvatska doznala sva četiri suparnika u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva
Bit će borbe
Hrvatska doznala sva četiri suparnika u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
Preslatko!
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene