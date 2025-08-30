Tužan dan u Hrvatskoj: "Svi se trebamo pogledati u ogledalo i vidjeti koliko smo napravili za te ljude"

Pitanje nestalih osoba, a Hrvatska trenutno traga za 1744 nestalih, otvorena je rana iz Domovinskog rata i najviša razina prioriteta djelovanja Ministarstva hrvatskih branitelja, rekao je ministar Tomo Medved iz Sinja gdje se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba.

Ministar Medved rekao je da je proteklih godina pronađeno više od 40 pojedinačnih grobnica i šest masovnih grobnica među kojima je lokacija donedavnog aktivnog odlagališta otpada Petrovačka dola kod Vukovara iz koje je ekshumirano 35 posmrtnih ostataka. Zadnjih devet godina je riješena sudbina 319 nestalih.

U suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, civilnih žrtava i djece ministarstvo intenzivno pronalazi modele kako ubrzati proces pronalaska nestalih osoba i riješiti sudbinu svih nestalih, dodao je.

"Osobe su ubijene negdje drugdje i bačene na primarne lokacije nakon čega su prebačeni na aktivno odlagalište otpada da bi se na njih nastavio dovoziti građevinski i drugi otpad, i tako više od 30 godina. Odlagalište je dva puta sanirano što nam dodatno otežava proces traganja. Na dubini od 17 metara i nakon odbačenih sto tisuća kubika otpada na površini od 40 'kvadrata' pronašli smo oko 400 koštanih fragmenata", izvijestio je ministar. Dodao je i da se intenzivno radi na nizu lokacija i traži nestale, "i nikada neće stati tražiti".

Unatoč proteku vremena i potpunom izostanku suradnje, ministar Medved je ponovno pozvao Republiku Srbiju, ali i pojedince koji su u tome sudjelovali, da im daju informacije gdje su posmrtni ostaci nestalih osoba koje Hrvatska traži.

Obilježavanja Dana nestalih osoba u Sinju Foto: Facebook / Screnshoot

Bulj: Je li dovoljan samo protokol? Ti su ljudi dali život za Hrvatsku

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj zapitao se je li na današnji dan dovoljan protokol i riječi za obitelji koje ne znaju za svoje nestale, a Hrvatska ih je kao država dužna pronaći, pokopati ih i dati im mir.

"Svi se trebamo pogledati u ogledalo i vidjeti koliko smo napravili za te ljude, a oni su dali život za Hrvatsku", kazao je.

Župan splitsko- dalmatinski Blaženko Boban istaknuo je da da je obiteljima nestalih jako važno znati gdje je grob njihovih najmilijih kako bi im mogli upaliti svijeću i donijeti cvijeće te izrazio nadu da će veliki broj obitelji u narednom razdoblju pronaći spokoj.

Vukovarka Marija Njirjak ima sve manje nade da će poslije nekoliko desetljeća pronaći nestalog supruga i sina koji su zarobljeni u Vukovaru dok je ona bila ranjena u bolnici.

"To je za obitelji preogroman teret, 30 godina tražeći svoje najmilije, bez rezultata", rekla je i dodala da joj obilježavanje današnjeg dana puno znači - da se ne zaboravi.