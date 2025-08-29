Pasmina bez bolesti i problema osvojila stočare: "S njima ništa nije komplicirano"

Sa samo 19 godina, na uzgoj Salers goveda odlučio se mladi stočar Sven Sudarević.

"S njima ništa nije komplicirano. Sjeno ujutro, malo brašna, prihrana za teliće, malo ih pregledamo - nema nikakvih komplikacija. Otporni su na vremenske uvjete, nema bolesti i nisu zahtjevne", rekao je Sudarević.

Muku muče stočari sa zemljom. Da je mogu dobiti više u čazmanskom kraju, mukale bi stotine krava.

Samo se hrani, samo se čuva, samo teli i potpuno samo othrani tele do sedam mjeseci starosti. Mamac je za brojne poljoprivrednike.

Ova pasmina je prije točno 15 godina stigla u Hrvatsku iz Francuske i udomaćila se.

Meso ove pasmine iznimno je traženo. Količine su zbog malog broja uzgajivača i dalje ograničene.

