Imamo rješenje da više nikad ne pogriješite u pisanju ije/je

Piše li se rješenje ili riješenje? Ako pridjev lijep bilježimo s ije, zašto onda imamo ljepši i ljepota? I zašto se jednostavno ti pravopisci ne mogu dogovoriti da sve pišemo na jedan način i život nam svima bude lakši?

Pisanje jata nije problem samo danas, već je bilo predmet dugotrajnih pravopisnih rasprava u hrvatskoj kulturi. Trenutačna je situacija takva da se nekadašnji staroslavenski glas jat u hrvatskom jeziku odražava kao ije, je, e ili i. S oblicima e i i nemamo toliko poteškoća, ali zato ije i je muče mnoge. Ipak, postoje neki trikovi koji bi vam mogli pomoći da se s time izborite.

Pronađi par

Govoreći o rješenjima, ne bi bilo loše najprije riješiti sljedeću zavrzlamu: riješiti i rješavati. Ta su dva glagola vidski parnjaci – rješavati označava radnju koja traje (Probleme trebamo rješavati zajedno.), a riješiti radnju koja je završena (Možeš li mi pomoći riješiti ovaj zadatak?).

Može biti i obratna situacija, da svršeni glagol pišemo s je (pr. izletjeti), a nesvršeni s ije (pr. izlijetati). Nije uopće potrebno određivati vid glagola, pravilo je uvijek isto:

U vidskim parovima koji sadrže refleks jata – jedan glagol ima IJE, a drugi JE.

Pišemo oboljeti i obolijevati, ocijeniti i ocjenjivati, razumjeti i razumijevati, dospjeti i dospijevati...

Odredi mjesto naglaska

Mnogo je primjera riječi istoga korijena u kojima se ije i je izmjenjuju. Recimo, pišemo lijepo, ali ljepota, ljepotica i ljepuškast, od glagola riješiti nastale su imenice rješenje i rješavač, imenica zvijezda ima ije, a zvjezdolik se piše s je. Kako to prepoznati?

Postoji još jedan trik kojim se možete poslužiti. Naime, hrvatski standardni jezik ima četiri naglaska i zanaglasnu dužinu. Nećemo zalaziti previše u teoriju, ali i bez poznavanja vrste naglaska i ostalih pravila, mislim da ne bi trebalo biti teško odrediti mjesto naglaska, tj. slog koji se u riječi ističe.

Uzmimo za primjer trosložnu riječ ljepota. Da je naglasak na prvom slogu (LJEpota), to bi zvučalo poput jabuka. Kad bi bio na zadnjem slogu, zvučalo bi nalik francuskom (ljepoTA). Naglasak je na srednjem, drugom slogu – ljePOta.

Naglašeni slog dolazi nakon ije/je, a znamo li da u hrvatskom nema prednaglasne dužine, tj. svaki slog prije naglaska mora biti kratak, onda je jasno da i ovdje mora biti kratko je.

Drugo pravilo stoga glasi:

Ako je u riječi refleks jata prije naglašenog sloga, piše se JE.

Zato imamo lijȇpo, ali ljepòta, ljepòtica i ljepùškast. Imenica zvijézda ima dugi slog jer je na prvom slogu dugi naglasak, a u pridjevu zvjezdòlik mora biti kratko je jer taj slog prethodi naglasku. Po istom principu od glagola rijéšiti imamo izvedenice rješénje, rješàvāč, rješàvāčkī.

Govori kao Dalmatinac

Ipak, najjednostavnije je ovo pravilo:

Ako je slog dug, piše se IJE, a ako je kratak, piše se JE.

Pravopis je u ovom slučaju usko povezan s pravogovorom. Dakle, potrebno je malo se koncentrirati i pravilno izgovoriti riječ. Ako u vašem govoru nema velike razlike između dugih i kratkih slogova, onda pokušajte oponašati nekog ikavca ili ekavca. Primjerice, kod Dalamatinaca glas i u /diiite/ i /liiipo/ traje dugo, stoga pišemo dijete i lijepo. Za razliku od toga, /dica/ i /lipota/ izgovaraju se kratko, pa ih bilježimo s je – djeca i ljepota.

Naravno, ima tu pokoja iznimka, ali vjerojatnost da ćete pogoditi piše li se ije ili je vrlo je velika ako se držite samo toga pravila.

