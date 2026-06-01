Napad u kafiću u Velikoj Gorici: Troje ozlijeđenih, napadači im oteli stvari

U ugostiteljskom objektu u Velikoj Gorici u nedjelju ujutro dogodio se napad u kojem su tri osobe lakše ozlijeđene, a više zasad nepoznatih počinitelja otuđilo im je osobne stvari.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, incident se dogodio 31. svibnja oko 10 sati u ugostiteljskom objektu u Ulici kneza Branimira. Više nepoznatih osoba prišlo je skupini gostiju te ih najprije verbalno, a potom i fizički napalo.

Nakon napada osumnjičeni su žrtvama otuđili odjevne predmete, novčanik i druge stvari te se udaljili.

U događaju su lakše ozlijeđena dvojica hrvatskih državljana u dobi od 28 i 52 godine te 39-godišnji državljanin Sjedinjenih Američkih Država.

Policija je istoga dana u večernjim satima uhitila jednu osobu koju dovodi u vezu s ovim događajem. Osumnjičeni je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Istraga je i dalje u tijeku, a policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ovog slučaja te tragati za ostalim sudionicima napada.