Zagreb pokrenuo istraživanje o sigurnosti žena u javnom prijevozu: Poziva građane da sudjeluju u anketi

Grad Zagreb pozvao je u ponedjeljak građane na sudjelovanje u anonimnoj anketi o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu, koju provodi Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

Cilj istraživanja je, objašnjavaju iz Grada, prikupiti iskustva i stavove punoljetnih žena i muškaraca, korisnica i korisnika tramvajskih i autobusnih linija ZET-a, kako bi Grad Zagreb dobio jasniji uvid u pojavnost uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom gradskom prijevozu.

Rezultati ankete poslužit će kao temelj za razvoj preventivnih mjera i unapređivanje sigurnosti putnica i svih korisnika javnog prijevoza.

"Sigurnost u javnom prostoru temeljno je pravo svih građanki i građana. Ovom kampanjom želimo otvoriti prostor za razgovor o iskustvima žena i djevojaka, ali i prikupiti konkretne podatke koji će pomoći u kreiranju učinkovitih mjera prevencije i zaštite", rekla je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Anketu je moguće ispuniti do 15. lipnja, u potpunosti je anonimna, a ispunjavanje traje u prosjeku 10 minuta.

Anketi se može pristupiti putem poveznice.

"Grad Zagreb kontinuirano jača sustav zaštite i podrške ženama žrtvama nasilja kroz razne preventivne aktivnosti te povećava proračunska izdvajanja za zaštitu žrtava nasilja, koja su danas više od 30 posto veća nego 2021. godine.

Provođenje istraživanja i javnih kampanja s ciljem unapređenja sigurnosti žena i djevojaka u javnom prostoru, mjere su u sklopu novog Zagrebačkog akcijskog plana zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje od 2026. do 2030., čiji je nacrt prijedloga trenutačno u javnom savjetovanju", stoji u priopćenju Grada.