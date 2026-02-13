Obavijesti Foto Video Pretražite
Dati odgovor ili odgovoriti? Prije nego što donesete odluku, uzmite u obzir ovaj članak

Piše Anamaria Ban, 13. veljače 2026. @ 14:32 komentari
Ilustracija Foto: Getty Images
Ako vam naslov zvuči službeno, to je zato što je pun glagolskih perifraza. Daje se na znanje – ako ste donijeli odluku ili ostali šokirani, i vi ste ih koristili. Zvuče ozbiljno, ali skrivaju jednostavan glagol. Treba li dati odgovor ako možemo jednostavno odgovoriti? Dajemo objašnjenje kako ih prepoznati i kada ih izbjegavati.
Dati odgovor ili odgovoriti? Prije nego što donesete odluku, uzmite u obzir ovaj članak
