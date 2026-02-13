Dati odgovor ili odgovoriti? Prije nego što donesete odluku, uzmite u obzir ovaj članak

U hrvatskom jeziku značenje se ne izražava uvijek jednom riječju. Izrazi poput voditi raspravu na prvu se čine kao obične kombinacije glagola i imenice, ali riječ je o posebnim jezičnim strukturama. U gramatičkoj literaturi ne postoji posve jedinstvena terminologija. Dio autora rabi pojam glagolske perifraze, a glagole koji su njihov sastavni dio nazivaju perifraznim glagolima. Glagolske perifraze višerječne su konstrukcije koje u rečenici imaju ulogu jedinstvenog predikata. Njima se radnja, stanje ili zbivanje izražavaju opisno, s pomoću više riječi koje zajedno tvore jedno značenje. Takve su konstrukcije obilježene čvrstom vezom glagolskog i imenskog dijela, pri čemu je veza frazeologizirana i/ili leksikalizirana. To znači da su izrazi ustaljeni u jeziku i da ih govornici doživljavaju kao značenjski zaokružene cjeline, a ne kao slobodno sastavljene kombinacije riječi.

Rastavljanje na sastavne dijelove

Pojava koju gramatičari nazivaju dekomponiranje predikata jedna je od ključnih značajki glagolskih perifraza. Jednostavni glagol može se zamijeniti konstrukcijom koja se sastoji od glagola s općenitim, oslabljenim značenjem i imenskog dijela, koji nosi glavno leksičko značenje. Glagol boriti može se izraziti i glagolskom perifrazom:

Oni se bore. → Oni vode borbu.

Uočavamo da je značenje isto u objema rečenicama, ali u drugom primjeru ostvareno je s pomoću glagolske perifraze.

Osim glagola voditi (voditi računa), u perifraznim konstrukcijama najčešće se pojavljuju sljedeći glagoli:

biti – biti od koristi, biti u sukobu, biti pod dojmom

dati – dati se na posao, dati se u bijeg

doživjeti – doživjeti poraz, doživjeti razočaranje

dobiti – dobiti podršku, dobiti na vremenu

uzeti – uzeti u obzir, uzeti na znanje.

Naravno, ima ih još, ali iz navedenih primjera jasno je da glagolske perifraze mogu imati različita ustrojstva:

glagol + imenica u kosom padežu (G, D ili A): imati obzira, privesti kraju, vršiti pritisak

glagol + prijedložno-padežni izraz: doći k svijesti, stupiti u vezu.

Glagolska perifraza ili slobodna veza – kako ih prepoznati?

U glagolskoj perifrazi imenski dio ne može se zamijeniti zamjenicom (doći do daha – doći do njega) ni množinom (doći do dahova), dok je u slobodnoj vezi to moguće (dolaziti do kuće – dolaziti do nje, dolaziti do kuća). Osim toga, u glagolskoj perifrazi promjenjiv je glagol po oblicima, a imenski dio ostaje isti (dolaziti do daha, došao je do daha, doći će do daha).

Kada je jednostavnije ipak bolje?

Ako ste ikad trebali podnijeti zahtjev ili izvršiti uplatu, opazili ste da su učestale u administrativnim tekstovima (podnijeti tužbu, izdati potvrdu). Pojavljuju se i u znanstvenom stilu (provoditi istraživanje, izvršiti analizu, izvršiti mjerenje), u medijima također: doći do saznanja, dati izjavu ili postići dogovor.

Iako su ustaljeni i gramatički ispravni, gomilanjem takvih višerječnih izraza nepotrebno se produžuju rečenice i opterećuje tekst. U stilističkom smislu, preporučuje se izbjegavati ih kad god postoji jednostavniji glagolski ekvivalent jer se time postiže jasnoća i ekonomičnost.

Usporedbe to jasno pokazuju:

ostati iznenađen → iznenaditi se

dati do znanja → upozoriti

biti u mogućnosti → moći

vršiti popravak → popravljati

provoditi istragu → istraživati

biti suglasan → slagati se

voditi razgovor → razgovarati

postaviti pitanje → pitati

donijeti zaključak → zaključiti.

Postoje i glagolske perifraze koje se ne može zamijeniti jednim jednostavnim glagolom, kao doći do izražaja. Posebnu skupinu čine frazeološke perifraze poput baciti oko, njihovo preneseno značenje ne može se izravno iščitati iz pojedinačnih sastavnica.

Privodimo kraju članak, a vama izražavamo zahvalnost što ste izvršili čitanje. Želimo vam dati podršku da radite manje pogrešaka, ali ne želimo vršiti pritisak. Imajte u planu čitati nas i dalje – dat ćemo doprinos vašem razumijevanju vlastitog jezika.

