Ako niste znali, učenici od ove godine mogu upisati sedam novih zanimanja, a tri se posebno ističu

Učenike koji ove godine upisuju srednju školu očekuje nekoliko noviteta. Od školske godine 2026./2027. u sustav strukovnog obrazovanja ulazi sedam novih programa koji dosad nisu bili dostupni za upis u srednjim školama.

Novi programi uvode se u sklopu modularne nastave, reforme strukovnog obrazovanja koja je započela prošle godine. Iako su brojni novi kurikulumi već uvedeni, dio programa nije mogao početi ranije jer škole nisu imale potrebne kadrovske, prostorne ili materijalne uvjete za njihovo izvođenje.

Od jeseni će učenici moći upisati sljedeće programe:

kućni majstor – domar



skladištar u logistici



drvno-ekološki tehničar



tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu



arborist



tehničar prometne logistike



arhivski tehničar.

Posebnu pozornost privukao je smjer kućni majstor – domar, koji se prvi put uvodi u hrvatske srednje škole. Program će zasad provoditi Industrijsko-obrtnička škola Šibenik i Obrtnička škola Koprivnica. Riječ je o zanimanju za kojim posljednjih godina raste potražnja zbog potrebe za održavanjem javnih ustanova, škola, poslovnih zgrada i stambenih objekata.

Među novitetima je i zanimanje arborista, stručnjaka za njegu, održavanje i zaštitu stabala. Program je moguće pohađati u Školi drvne tehnologije i šumarstva u Zagrebu i Srednjoj školi Arboretum Opeka.

Novi program tehničara za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu usmjeren je na suvremene prometne tehnologije i digitalne sustave upravljanja prometom. Program će se provoditi u Strukovnoj školi Sisak.

Tehničari prometne logistike stjecat će znanja potrebna za sve važniji logistički sektor. Programi će se izvoditi u Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac i Ekonomskoj školi Mije Mirkovića Rijeka.

Arhivski tehničar je četverogodišnji strukovni program koji učenike osposobljava za rad u arhivima, muzejima, knjižnicama, državnim institucijama, sudovima, gradovima i tvrtkama koje upravljaju velikim količinama dokumentacije. Potreba za tim kadrom raste zbog digitalizacije arhiva, javne uprave i kulturne baštine. Program će provoditi Upravna škola Zagreb i Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka.

Skladištar u logistici jedan je od sedam programa koji se prvi put upisuju od nove školske godine. Nije novo zanimanje u smislu da posao skladištara dosad nije postojao. Skladištari rade desetljećima u trgovini, prijevozu, distribuciji i logistici. Program će se od jeseni 2026. izvoditi u Strukovnoj školi Sisak, Strukovnoj školi Đurđevac i Srednjoj školi Čazma

Drvno-ekološki tehničar jedan je od programa koji se od školske godine 2026./2027. prvi put upisuje u sklopu modularne reforme strukovnog obrazovanja. Program spaja drvnu tehnologiju, preradu drva, zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije. Učenici će učiti o obradi i skladištenju drva, drvnoj ambalaži, zaštiti drva, šumskoj biomasi, obnovljivim izvorima energije, ekološkom korištenju drvnih resursa, logistici i transportu u drvnoj industriji. Program se može upisati u Školi drvne tehnologije i šumarstva.

Najveću pozornost među novim programima zasad privlače kućni majstor – domar, arborist i arhivski tehničar jer se radi o zanimanjima koja su među najuočljivijim novitetima ovogodišnjih upisa.