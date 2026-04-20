Zdravstvena skrb stiže na kućni prag: Prva od tri mobilne ambulante krenula s radom

U Splitsko-dalmatinsku županiju stigla je prva mobilna ambulanta koja bi trebala olakšati pristup zdravstvenoj skrbi u manjim mjestima bez liječnika.

Prva stanica bila je u Ogorju, gdje mještani sada mogu obaviti osnovne preglede poput mjerenja tlaka, šećera u krvi, EKG-a i vađenja krvi, bez potrebe za odlaskom u udaljene ambulante.

Mnogi stanovnici ovog područja dosad su morali putovati i do 20 kilometara kako bi došli do liječnika, što je posebno teško starijima i slabije pokretnima.

Mobilna ambulanta dolazit će u Ogorje jednom tjedno, a cilj je zdravstvene usluge približiti najpotrebitijima.

Ovo je prva od tri planirane mobilne ambulante u županiji. U planu je nabava još dvije koje će pokrivati druga ruralna područja. Projekt bi trebao unaprijediti dostupnost zdravstvene skrbi i potaknuti više ljudi na redovite preglede.

