Vlada usvojila niz odluka, Plenković zadovoljan turističkim rezultatima: "A što se graničnih prijelaza s BiH tiče..."

Vlada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava sjednicu, na kojoj će u hitnu saborsku proceduru uputiti prijedloge zakona o veterinarskim lijekovima te o službenoj statistici.

Na dnevnom redu su i odluke o korištenju podmorskih svjetlovodnih kabela u Jadranu, energetskoj obnovi višestambenih zgrada te imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

"Turistička sezona je ohrabrujuća. Vidjeli smo podatke da je u prvih pet mjeseci u Hrvatskoj zabilježen rast od sedam posto kad je riječ o noćenjima", rekao je Plenković u uvodu.

Ministri Ćorić i Ružić razgovarali su oko paketa antiinflacijskih mjera s obrtničkom komorom, Udrugom poduzetnika te se nastavlja dijalog i sa sindikatima. "Polako se kristalizira podloga za te mjere i osluškujemo što bi moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje pripreme...", kazao je Plenković.

"Ukupne investicije obnove Zagreba i Banovnine dosegli su pet milijardi eura i nastavljamo proces obnove nakon potresa", rekao je Plenković, a zatim poželio uspjeh hrvatskoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu.

Osvrnuo se i na važan sastanak s Borjanom Krišto vezan uz granične prijelaze između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. "Dižemo najviše razine graničnih prijelaza s postojeća dva na budućih pet za međunarodni promet", kazao je premijer.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je Nacrt prijedloga zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, koji je potom usvojen.

Nakon toga je predstavljen i usvojen nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona koji je upućen u daljnju proceduru.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je prijedlog odluke o davanju posebne upotrebe pomorskog dobra za korištenje podmorskih svjetlovodnih kabela na području Jadranskog mora, koji je Vlada potom usvojila.

Pravo posebne upotrebe dodijeljeno se Hrvatskom Telekomu na razdoblje od 50 godina za ukupno 54 dionice koje prolaze kroz šest jadranskih županija.

Obuhvaćena površina pomorskog dobra iznosi 314.181 četvorni metar, a godišnja naknada određena je u iznosu od 0,66 eura po četvornom metru, odnosno oko 205.000 eura godišnje. Nakon pete godine korištenja iznos naknade će se povećavati.

Vlada je prihvatila i Prijedlog odluke o promjeni granice pomorskog dobra radi rekonstrukcije dijela državne ceste DC117 s priključkom za ribarsku luku Komiža.

Državni tajnik Željko Uhlir predstavio je Prijedlog zaključka o sufinanciranju projektnih prijedloga s rezervne liste Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada", koji je Vlada prihvatila.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tomislav Ćorić predstavio je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Virovitici za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), koji je Vlada prihvatila.

Grad Virovitica zadužit će se za 14,88 milijuna eura uz rok otplate od 15 godina i kamatnu stopu od 2,90 posto. Kredit će se koristiti za financiranje kapitalnih komunalnih projekata, uključujući rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta te druge infrastrukturne zahvate.

Vlada je prihvatila i Prijedlog odluke o donošenju Trogodišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije za razdoblje od 2026. do 2028. godine te Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije za 2026. godinu.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, koji je Vlada prihvatila.

Šušnjar je podsjetio da predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade, i to na mandat od pet godina. Budući da aktualnoj predsjednici uskoro istječe mandat, Ministarstvo gospodarstva zaduženo je za objavu javnog poziva.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je Prijedlog izvješća o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2025. godini, koji je Vlada prihvatila.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2025. godinu, koje je Vlada prihvatila.

Izvješće sadrži podatke o izdanim dozvolama za izvoz i uvoz robe vojne namjene, pružanju usluga te financijskim pokazateljima realiziranih dozvola.

Povjerenstvo za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene tijekom 2025. održalo je 36 sjednica i obradilo ukupno 1504 zahtjeva za izdavanje dozvola. Za šest zahtjeva postupak je obustavljen ili su odbačeni, dok je za preostalih 1498 izdana suglasnost.

Ukupna vrijednost realiziranog izvoza robe vojne namjene iznosila je 168,5 milijuna eura, dok je realizacija izvoza nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe dosegnula 14,2 milijuna eura. Vlada je prihvatila izvješće.

Vlada je prihvatila i Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2025. godinu.

Vlada je prihvatila i Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za kupnju suvlasničkog dijela nekretnina u Puli.

Vlada je prihvatila i prijedloge za preuzimanje pokroviteljstva nad nekoliko manifestacija koje će se održati tijekom godine.

Riječ je o svečanoj Akademiji povodom Dana Hrvatske obrtničke komore, sedmom šahovskom turniru iz serije Grand Chess Tour - Super Rapid & Blitz Croatia te 21. konvenciji hrvatskih izvoznika i 19. dodjeli nagrada "Zlatni ključ" najboljim izvoznicima u 2025. godini.