"Gdje ti je duševna bol nakon tragedije u Drnišu?": Hajdaš Dončić žestoko opleo po premijeru

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a oglasio se na svom Facebook profilu i opleo po Andreju Plenkoviću. Tvrdi kako premijer ne pati od duševnih boli već da HDZ "vapi za političkom pristojnošću".

Prozivajući Plenkovića zbog izostanka srama i odgovornosti za afere od Jadrolinije do Beroša, Hajdaš Dončić poručio je premijeru da prestane glumiti jer je njegova duševna bol lažna. Da osjeća nešto prema građanima Hrvatske rekao bi: "hvala i doviđenja", naveo je Hajdaš Dončić.

Hajdaš Dočić je u svojoj objavi naveo sljedeće:

"Gledam kako Plenković već dva dana glumi duševnu bol. Gledam kako HDZ sa svojih skandaloznih društvenih mreža vapi za političkom pristojnošću.

I pitam se:

• Gdje je tebi, Plenkoviću, duševna bol nakon tragedije u Drnišu, nakon tragedije u Jadroliniji, nakon afera u sportskim savezima?

• Kako tebi, Plenkoviću, nije muka od toga što si Beroša zaposlio u bolnici u kojoj se kralo? Kako te nije sram kad se tvoja mezimica Žalac u zatvoru ponaša kao kraljica?

• Zašto ne osjećaš duševnu bol nakon što je pola milijuna ljudi otišlo iz Hrvatske?

• Kako, Plenkoviću, tebe ne bole novčanici naših umirovljenika koji s manje od 600 eura mirovine svaki dan moraju birati hoće li kupiti hranu ili lijekove?

• Kako te nije sram kad ti i tvoj ministar - koji se hvali da nije ni osjetio inflaciju - nemate duševne boli za 100 tisuća malih poduzetnika, 150 tisuća iznajmljivača i 100 tisuća paušalnih obrtnika?

• Zašto ti, Plenkoviću, nemaš duševne boli zbog toga što su banke i trgovački lanci imali rekordne zarade i u godinama najveće krize izvukli milijarde eura dobiti iz Hrvatske?

• Kako tebe, Plenkoviću, ne steže u grlu kad medicinskim sestrama, učiteljima, nastavnicima i čistačicama poručuješ da će im se "ohladiti plaće" i da su oni krivi što nisi mogao obuzdati inflaciju?

Plenković nema duševne boli. Da Plenković išta osjeća prema ljudima u Hrvatskoj rekao bi: "hvala i doviđenja".

Ovo što Plenković sada radi samo je loša gluma s ciljem da se sakrije potpuni izostanak srama i odgovornosti.

Inflacija je za Plenkovića kao Hormuški tjesnac. Priča da ima kontrolu, a nema kontrolu.

Priča da ju je pobijedio, a svi vidimo da su problemi samo još veći. Plenković izmišlja, laže, glumi i vrijeđa.

Zbog toga mu poručujem - prestani glumiti.

Plenkoviću, tvoja duševna bol je lažna, ali su bol i frustracija hrvatskih građana stvarni. Zato nas poštedi svojih predstava", zaključio je Hajdaš Dončić.