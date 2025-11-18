Završena mjerenja kvalitete zraka nakon požara u Vjesniku: "Nitko zdravog razuma neće to udisati, stavite maske"

Ravnatelj NZJZ "Dr. Andrija Štampar" Branko Kolarić rekao je u utorak da nije došlo do povišenja koncentracije štetnih tvari nakon noćašnjeg požara Vjesnikova nebodera u Zagrebu, kvaliteta zraka je dobra, a na 40 senzora u Gradu se mjere osnovni parametri kvalitete zraka.

Dr. Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) u izjavi za medije vezano uz noćašnji požar Vjesnikovog nebodera na uglu Slavonske avenije i Savske ceste, naglasio je da se na 40 senzora u Gradu osnovni parametri kvalitete zraka mjere kontinuirano. Podsjetio je kako se proteklih dva tjedna dosta govorilo o koncentracijama PM čestica u zraku (particulate matter) koje su bile visoke zbog meteoroloških uvjeta.

Zgrada Vjesnika nakon požara - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Noćas je padala i kiša, ima i vjetra tako da se ono što se u požaru oslobodilo brzo razvodnilo, i u drugim dijelovima grada nema nikakvog izmjerenog zagađenja", dodao je Kolarić.

Čestice PM2 i PM 10 , ugljični dioksid, ugljični monoksid, dušikov dioksid, sumporov dioksid i ozon nisu bili povišeni ni na jednom mjestu, rekao je.

Na samom požarištu i na još tri lokacije - Nacionalna sveučilišna knjižnica, Svetice i kod Green Golda u Radničkoj s pokretnim aparatom koji mjeri više od 1000 spojeva koji mogu biti akutno toksični za građane, nisu bili povišeni, izvijestio je ravnatelj NZJZ-a.

Zgrada Vjesnika nakon požara - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Zgrada Vjesnika nakon požara - 3 Foto: DNEVNIK.hr

No, napomenuo je da je NZJZ izdao preporuke za ljude koji žive uz samu (Vjesnikovu) zgradu, tamo gdje ima dima, da ne otvaraju prozore te da se ventilacijski sustavi postave na recirkulaciju unutarnjeg zraka, kako bi se zaštitili od požarnog dima koji može nadražiti dišne puteve i izazvati smetnje kod kroničnih bolesnika, male djece i trudnica.

"Nitko zdravog razuma neće to udisati, ako ne mora, a ako baš morate prolaziti, stavite FP2 ili FP3 maske radi čestica koje sigurno nastaju izgaranjem - čađa i pepeo da ih ne udišete", preporučio je dr. Kolarić.

Odgovarajući na novinarski upit vezano uz azbest, Kolarić je rekao da koliko se sjeća, već je ranije uklonjen (iz nebodera), a sve da ga je i bilo, dodao je, azbest kada gori nema trovanja. Pojasnio je da azbestozu izaziva dugotrajno udisanje azbestnih čestica koje se talože u plućima.

U požaru, ako azbest gori, kao i sve druge čestice, može iritirati dišne puteve, ali više specifično se s azbestom ne događa, rekao je ravnatelj NZJZ "Andrija Štampar" Branko Kolarić.

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada nije poznat i utvrdit će se očevidom.