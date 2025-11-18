Reporter Dnevnika Nove TV o situaciji na požarištu: "Radi se nadljudskim naporima, pozvani su i lokalni DVD-ovi"

Domagoj Mikić izvijestio je o situaciji na požarištu Vjesnikova nebodera u Slavonskoj aveniji kojeg su zagrebački vatrogasci pokušavali obuzdati od ponedjeljka kasno navečer.

"Velik broj vatrogasaca je i dalje ovdje na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. Nadljudskim naporima se radi na dogašivanju požarišta, vatrogasci sada u manjim skupinama ulaze u neboder, obilaze kat po kat i uvjeravaju se da je požar završen. U pomoć su pozvani i lokalni DVD-ovi", rekao je Mikić.

"Gasi se intenzivno, na nekim pojedinim mjestima dolazi do izbijanja jer tu ima dosta papira, arhive, pa dok vatra dođe do tih prostorija do koje ne možemo doći, onda pojavi se otvoreni plamen. Imali smo jednu lakše ozlijeđenu osobu, naš djelatnik je lakše uganuo nogu, drugo nije bilo nikog ozlijeđenog", rekao je Domagoj Crnić, zapovjednik smjene JVP Zagreb.



"Nevjerovatno. Strašno. Ne mogu si uopće pomisliti da ga nema", potresena je Milka Bali.

"Vidite i sami, nema gore apsolutno ničega. Nismo mogli ići gore, ne dozvoljavaju nam, ali i s pravom, ne bhi se usudio ići pogledati gore, što mogu vidjeti čađu, ugljen i krš", izjavio je Kornelije Hećimović, radijski voditelj i producent Laganini FM-a.

Tramvajski promet Savskom cestom ponovno je uspostavljen te linije 4, 5, 14 i 17 prometuju uobičajenim trasama, dok je Slavonska avenija i dalje zatvorena u oba smjera, izvijestio je Mikić.