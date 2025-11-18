FOTO Zgrada Vjesnika još gori, vatra zahvatila i najgornje katove: "Ne puštamo ljude gore"

U zgradi Vjesnika na Slavonskoj aveniji u ponedjeljak kasno navečer buknuo je požar koji se proširio i na ostatak zgrade. Zagrebački vatrogasci su jakim snagama opkolili zgradu te zbog sigurnosti vatru počeli obuzdavati izvana, no gašenje je još u tijeku te se očekuje da će buktinju pod kontrolu uspjeti staviti kasnije tijekom dana.

Najnovije fotografije sa požarišta pokazuju da je cijela zgrada obavijena gustim dimom, a najviši katovi sada su u plamenu.

Gašenje neobodera Vjesnika još traje - 5 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gašenje neobodera Vjesnika još traje - 4 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gašenje neobodera Vjesnika još traje - 3 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gašenje neobodera Vjesnika još traje - 7 Foto: Damir Krajac/Cropix

"Ne puštamo ljude zasad da idu gore", poručio je vatrogasni zapovjednik Siniša Jembrih.

Gašenje neobodera Vjesnika još traje - 1 Foto: Damir Krajac/Cropix

Gašenje neobodera Vjesnika još traje - 6 Foto: Damir Krajac/Cropix

Stižu statičari

Gašenje i sanacija velikog požara Vjesnikovog nebodera i dalje traje, požarište se pregledava termo-kamerom, a na mjesto događaja dolaze statičari koji će procijeniti stanje konstrukcije, objavilo je u utorak ujutro Ravnateljstvo policije.

Zatvoren je plin i isključena električna energija za cijeli objekt koji se nalazi na Slavonskoj aveniji. Promet oko Vjesnika je zatvoren.

Požar trenutačno gasi više do 90 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Zagreb sa 30 vozila.

Požar se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna.

Na požarište je rano jutros došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je rekao kako je, prema onome što je vidio "šteta totalna".