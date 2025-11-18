FOTO Vatrogasci pokazali kako je izgledala buktinja unutar zgrade Vjesnika

Na fotografijama je vidljiv veliki plamen koji se proteže uz stropne grede i opasno prijeti vatrogascima koji su cijelu noć pokušavali obuzdati buktinju.
Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook
Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook
Vatrogasne snage povučene su iz unutrašnjosti zgrade zbog sigurnosti te je gašenje nastavljeno s okolnih prometnica.
"Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu.
Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook
Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje. Vanjsko gašenje bilo je otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova.
Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu.
Na fotografijama možete vidjeti kako izgleda intervencija u ovakvim uvjetima.
Hvala svima na predanom radu", objavili su vatrogasci.