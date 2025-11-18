FOTO Vatrogasci pokazali kako je izgledala buktinja unutar zgrade Vjesnika

Zagrebački vatrogasci u utorak su ujutro na službenom Facebooku objavili nekoliko fotografija iz unutrašnjosti zgrade Vjesnika.

Na fotografijama je vidljiv veliki plamen koji se proteže uz stropne grede i opasno prijeti vatrogascima koji su cijelu noć pokušavali obuzdati buktinju.

Vatrogasne snage povučene su iz unutrašnjosti zgrade zbog sigurnosti te je gašenje nastavljeno s okolnih prometnica.

"Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu.

Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje. Vanjsko gašenje bilo je otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova.

Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu.

Na fotografijama možete vidjeti kako izgleda intervencija u ovakvim uvjetima.

Hvala svima na predanom radu", objavili su vatrogasci.