Kakvo nas vrijeme sutra očekuje? Stigla nam je promjena, meterolog otkrio što nas sve čeka

Nakon nekoliko vrlo toplih dana, u utorak se atmosfera polako počela destabilizirati. Tako će sljedećih dana biti manje toplo, a kiša i pljuskovi bit će češća pojava, osobito na jadranskoj obali, najavio je meteorlog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Vrijeme sutra

U srijedu ujutro bit će promjenjivo, a na Jadranu i pretežno oblačno. Malo kiše već će pasti na sjevernom Jadranu te u gorju, a u Istri su mogući i pljuskovi s grmljavinom.

Na obali će ujutro puhati umjereno do jako jugo, a na kopnu slab do umjeren jugozapadnjak. No, jutro će zbog toga posvuda biti toplije nego u utorak. Najniža temperatura bit će između 10 i 13, a na Jadranu od 14 do 16 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačnije nego ujutro. Moguća je povremena kiša, pa i poneki prolazni pljusak s grmljavinom. Rano popodne veća vjerojatnost za kišu je u južnijim predjelima, a kasno popodne i predvečer u sjevernijim. I dalje će biti pomalo vjetrovito. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura će rasti do oko 23 Celzijeva stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će promjenjivo oblačno, ali uz nešto više sunčanih razdoblja nego na zapadu. Ondje je i manja vjerojatnost za kišu, iako se ne može potpuno isključiti poneki kratak pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab, južnih smjerova. Uz temperaturu između 24 i 27, bit će vrlo toplo, pa i pomalo sparno.

U Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj cijeli će dan biti pretežno do potpuno oblačno, tek uz kraća sunčana razdoblja na obali i otocima. Povremeno će biti kiše i pljuskova, koji će stizati u valovima, osobito ujutro te ponovno kasno popodne i navečer. U Istri pri tome može biti i nevremena. Jugo će poslijepodne malo ojačati, a u gorju će i dalje puhati umjeren jugozapadnjak. Temperatura će na obali biti oko 18, a u Gorkom kotaru i Lici od 15 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne biti oblačnije nego ujutro. Pri tome raste vjerojatnost za lokalnu kišu i pljuskove, osobito na sjevernom dijelu te u unutrašnjosti, iako se malo kiše ne može isključiti niti na jugu. Puhat će umjereno jugo, koje će navečer ojačati na umjereno do jako, a temperatura će iznositi između 20 i 22 Celzijeva stupnja.

Vrijeme do kraja tjedna

U četvrtak na kopnu još ostaje nestabilno vrijeme, s povremenom kišom i pljuskovima. U petak već malo više sunca i manja vjerojatnost za prolaznu kišu. Temperatura će tih dana ostati oko 22 stupnjeva, a u subotu će biti pretežno sunčano, suho i osjetno toplije uz temperature do 26 Celzijevih stupnjeva.

Slično će biti i na Jadranu. U četvrtak još vrlo nestabilno, lokalno uz pljuskove i grmljavinu, a i dalje će puhati umjereno do jako jugo. U petak kreće smirivanje vremena, jugo će slabjeti, pa i okrenuti na kratkotrajnu buru, a kiše će biti sve manje. Subota i na obalu donosi stabilizaciju odnosno sunce, toplinu i ugodan maestral

Znači, pred nama su dva do tri nestabilnija dana uz manji pad temperature. Pljuskovi će biti česti, osobito na obali te u Gorskoj Hrvatskoj. Pri tome, sutra i prekosutra na sjevernom Jadranu može biti i kraćih nevremena. No, dobra je vijest da za vikend stiže stabilizacija i novo zatopljenje.