Kako se piše - odgojitelj ili odgajatelj?

Piše se i jedno i drugo, ali imaju različito značenje.

Odgojitelj je osoba se bavi odgojem djece i za to ima stručnu kvalifikaciju, npr. odgojitelj u dječjem vrtiću. Naziv dolazi od glagola odgojiti, koji označava svršenu radnju.

S druge strane, imenica odgajatelj dolazi od nesvršenog oblika glagola odgajati te označava svaku osobu koja nekoga odgaja, ali nema stručno zvanje za to, npr. roditelji.

Nedavno sam se zaposlila kao odgojiteljica u vrtiću.

Kao roditelj ja sam i odgajatelj svoga djeteta.

