Želi postati načelnica, da bi ukinula - vlastitu općinu: "Ako treba, potpisat ću odmah"

Bolje ceste, novi vrtići, biciklističke staze i demografske mjere. Za glasove birača, različitim obećanjima, bore se i načelnici malih sredina.

Na istoku Hrvatske, na čelo jedne općine želi se doći kako bi je se odmah ukinulo, ima i kandidata koji nemaju svoj program, dok su neki zbog izbora napustili svoju stranku.

Općina Bogdanovci jedina je općina u kojoj se nudi njezino ukidanje.

"Neki tvrde - izgubit ćemo identitet. Nismo ga nikad ni imali, mi smo uvijek bili taj Vukovar", rekao je hrvatski branitelj Mirko Gelo iz Bogdanovaca.

Pripajanje Vukovaru, izborni je program kandidatkinje Hrvatskih suverenista. Pobjedi li, mogla bi imati najkraći mandat.

Programi za lokalne izbore - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Ako treba potpisati u roku 30 dana da se pripajamo gradu Vukovaru, da ja gubim svoju poziciju, potpisat ću odmah sada", rekla je kandidatkinja za načelnicu Općine Bogdanovci Anamarija Savić Bajac.

Jer Bogdanovci su branili Vukovar, nekad su mu pripadali, a danas nemaju pogodnosti udaljene samo šest kilometara dalje.

"Najveći benefit je manji porez, imali bismo veću plaću, trenutni porez nam je 20 posto, bio bi nam 10 posto, što se tiče umirovljenika, mjesečna karta bi im iznosila euro i 33, trenutno u jednom smjeru karta košta tri eura", dodala je Savić Bajac.

Postane li načelnica, kaže, prepolovit će plaću sadašnjeg načelnika s 2800 na 1400 eura. Razliku će davati obiteljima s više djece. Jer u općini je problem i demografija.

"Šta bi htio? Svašta! Svega, eto. Više nas, više djece", rekao je Josip Katić.

Bez kampanje, plakata po selu i izbornog programa, utakmicu je već dobio načelnik Gradišta. Srećko Papac na vlasti je od 1993. godine i na izborima nema protukandidata.

"Mi u svakoj lokalnoj sredini znamo otprilike što nam treba, samo je pitanje što je broj jedan, dva, tri, da li možemo i tko to može, ja se toga držim već 32 godine", rekao je kandidat za načelnika Općine Gradište Srećko Papac.

Mještani već naviknuti i bez velikog popisa želja.

"Prošla je kanalizacija, malo je problem ova tu staza do škole, ali to se počelo radit pa će i tu bit. Inače imamo biciklističku stazu, malo smo uredili teren, zadovoljni smo", rekao je Mato Anić iz Gradišta.

"Gledajući generalno to je to, mi smo dosegli na jedan brz način uvjetno rečeno nekakav standard europskih sredina, ali to je proces koji uvijek traje i uvijek imaš što raditi", dodao je Papac.

Dugogodišnju HDZ-ovu vlast u Lovasu, želi srušiti ova donedavna HDZ-ovka. Iz stranke je izašla i na izbore ide kao nezavisna.

Programi za lokalne izbore - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Danas živimo u 2025. godini bez kanalizacijske mreže, s ustanovom za predškolski odgoj koja radi na pet sati. To je prvi problem ove zajednice", rekla je kandidatkinja za načelnicu Općine Lovac Lea Vidić.

Lovas je jedino vukovarsko-srijemsko mjesto u kojem je pobijedio Dragan Primorac. Vlast je desetljećima u rukama jedne obitelj. Među prvima su dobili europski novac i internet, ali još ovise o septičkim jamama.

"Kanalizaciju nemamo na žalost, taj projekt je započet ali nije završen, to teško da će bit", rekla je Zora Pejić iz Lovasa.

Programi za lokalne izbore - 2 Foto: DNEVNIK.hr

U programu nezavisne kandidatkinje na prvom je mjestu rješavanje vrtića.

"Dati sve napore da prvo i osnovno uspostavimo ustanovu za predškolski odgoj koja će raditi u svom punom radnom vremenu kao cjelodnevni vrtić i također za jasličku dob", dodala je Vidić.

Za tjedan dana svoje će reći i sami birači.