Papa Lav XIV. održao je prvi sastanak s kardinalima nakon što su ga izabrali za poglavara Katoličke crkve, ali unatoč brojnim novim obvezama, još uvijek nalazi vremena za svoju braću.

Papa Lav XIV. na sastanku s kardinalima kao jedan od razlog za odabir svog imena naveo je da se osjeća pozvanim nastaviti put Lava XIII. Podsjetio na njegovu povijesnu encikliku Rerum novarum u kojoj se bavio socijalnim pitanjima prve industrijske revolucije i rekao da Crkva mora preuzeti vodstvo u suočavanju s problemima koje donosi umjetna inteligencija.

"U naše vrijeme, Crkva nudi svima riznicu svog socijalnog učenja kao odgovor na novu industrijsku revoluciju i razvoj na području umjetne inteligencije koji predstavljaju nove izazove za obranu ljudskog dostojanstva, pravde i rada", poručio je novoizabrani papa.

Unatoč brojnim novim obvezama Papa se redovito čuje sa starijom braćom.



"Pozdrav, zašto ne odgovaraš na telefon?", pitao je papa svojeg starijeg brata Johna Prevosta.

"Pa, prvo moraš znati da te upravo snimamo. Ovo traje od 11 sati ujutro. Ovo je prvi put da sam čuo ovo kako zvoni i snimaju nas", odgovorio mu je brat, a papa ga je pitao - "Upravo sad?"

"Upravo u ovom trenutku", odgovorio mu je.



"On će mi uvijek biti Rob i negdje u podsvijesti, da, on je Papa, on je papa Lav, ali on je i dalje Rob. Ne mogu to, ne mogu okrenuti prekidač. To je ne, on je papa Lav za svijet, meni je moj mali brat Rob. Tako ću ga nastaviti zvati", rekao je papin brat Louis Prevost.

Lav XIV. igra tenis kad može, a ljubitelj je i bejzbola. Njegova sportska naklonost u rodnom Chicagu izazvala je strastvene rasprave. Oba tamošnja bejzbol kluba predstavila su ga kao svog navijača.

"Papa, trebamo tvoju pomoć. Pomozi im malo. Znamo da se muče u posljednje vrijeme, ali oni su dobri katolički dečki. Trebaju pobijediti", rekao je navijač Chicago White Soxa Patrick Ramirez.



"Ne znam zašto bi navijao za White Soxe, ali definitivno ima smisla da je navijač Cubsa", rekao je navijač Chicago Cubsa Freemont Corey.



U ovoj raspravi je Chicago White Sox ipak iznio snažnije argumente. Zasad. Objavljena je snimka Pape na tribinama u dresu kluba stara 20 godina.