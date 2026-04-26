Jeste li znali: Sve zgrade sad su digitalizirane, a otkrivaju više nego što mislite

Prvi put u povijesti, sve zgrade na svijetu dostupne su kao 3D modeli. Istraživački tim Tehničkog sveučilišta u Münchenu stvorio je Global-Building-Atlas, kartu s 2,75 milijardi zgrada, trideset puta precizniju od dosadašnjih baza.

Atlas otkriva tlocrt i volumen svake zgrade, nudeći jasniju sliku urbanizacije i životnih uvjeta. Novi pokazatelj, volumen zgrada po stanovniku, razotkriva društvene i ekonomske razlike te pomaže gradovima u planiranju stanovanja, škola i zdravstvenih centara.

Istodobno, atlas jača otpornost na klimatske promjene, poboljšava modele potrošnje energije i emisija CO₂ te podržava prevenciju katastrofa. Gradovi time dobivaju snažno uporište koje mijenja pogled na budućnost.