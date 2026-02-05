Je li Banovina ili Banija? U Saboru izbila žestoka svađa, padale uvrede i opomene

Kristina Ikić Baniček (SDP) tijekom jučerašnje saborske rasprave rekla je da se u Zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske nije pronašlo rješenje za ključnu stvar: "kako natjerati HDZ-ovu vlast da radi posao pravedno i pošteno".

Također je navela da u njemu ne vidi ni volju ni želju da HDZ sredstva za ravnomjerni razvoj države "počne dijeliti prema kvaliteti projekta, a ne prema iskaznici lokalnog čelnika", pozivajući se na svoje iskustvo gradonačelnice Siska.

HDZ-ovi zastupnici odbacili su njene tvrdnje ističući da se sredstva dijele isključivo temeljem projekata, ali je njezine opaske o korupcijskom sustavu pozdravio nezavisni zastupnik Josip Jurčević.

Međutim, on je istaknuo da bi bila puno uvjerljivija da ih nije adresirala isključivo HDZ-u, nego da se prisjetila i iskustava SDP-a na Banovini, poglavito nekadašnje županice Marine Lovrić Merzel, koja je optužena zbog niza korupcijskih djela.

"Tko o čemu, HDZ-ovi podrepci o poštenju. Ne postoji Banovina. Banovinom predsjeda ban, a nemamo bana, ni kralja, ni cara, ni faraona iako bi to netko želio ili se tako ponaša. Radi se o Baniji", uzvratila mu je Ikić Baniček.

Banija ili Banovina?

Potpredsjednik Sabora Furio Radin zatim je ponovo dao riječ Jurčeviću uz opasku: "Nećemo valjda o onoj Banovini govoriti."

"Naravno, to je hrvatska Banovina. Za sve koji misle ovako politički primitivno i neznalački, jasno je da je to za njih Banija i da su to jugokomunistički gojenci. To je problem cijelog hrvatskog obrazovnog sustava pa se nadamo da će kolegica Baniček makar u Saboru moći nešto naučiti", rekao je Jurčević, nakon čega je dobio treću opomenu i izgubio pravo na daljnju raspravu o temi.

Ikić Baniček zatim je sarkastično zahvalila Jurčeviću na "lekciji iz političke primitivnost, od njega ih jako puno dobivamo", zbog čega joj je Radin dao opomenu.

"Koristili ste teže riječi nego što bi trebalo u govoru u Saboru. Sve stvari se mogu reći na uljudni način", istaknuo je, nakon čega mu je više zastupnika oporbe počelo dobacivati.

"Oprostite, nećemo se nazivati primitivcima u Saboru. Ako ja predsjedavam, tko god kaže drugome da je primitivac, dobit će opomenu", dodao je.

Jedna ga je zastupnica upitala je li u redu reći nekomu da je "jugokomunistički gojenac".

"Imate i Vi sada opomenu jer nisam Vam dao riječ", odgovorio je Radin.