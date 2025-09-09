Stiže nevrijeme! DHMZ izdao upozorenje, evo gdje će biti najgore: "Građane pozivamo na oprez"

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je izvanredno priopćenje vezano za upozorenja na veliku promjenu vremena koja stiže u Hrvatsku.

"Na snazi su upozorenja za grmljavinsko nevrijeme, obilnu oborinu i olujni vjetar. Građane pozivamo na oprez i podsjećamo da se nijedna razina upozorenja ne smije podcijeniti. Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a stalno ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima", poručili su iz DHMZ-a.

Prognostičari najavljuju da će se atmosfera već tijekom današnjeg dana sve jače destabilizirati. U srijedu te u prvom dijelu četvrtka uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega bit će obilne oborine uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme.

Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se i mjestimice u unutrašnjosti. Na moru će povremeno puhati jako jugo, a moguća je i pojava pijavica. Potkraj četvrtka te u petak slijedi postupno razvedravanje.

Obilna kiša, grmljavinsko nevrijeme, bujične i urbane poplave

Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak navečer na sjevernom Jadranu, osobito u Istri. Srijeda i prvi dio četvrtka potom vrlo nestabilni uz mjestimičnu kišu, lokalno i intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.

Osobito na Jadranu i krajevima uz njega očekuje se obilna oborina, lokalno i više od 100 l/m² uz mogućnost urbanih i bujičnih poplava, najprije na sjevernom dijelu, a od srijede poslijepodne i u Dalmaciji. Pritom je vrlo vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, prolazno moguće i uz olujni vjetar.

Meteoalarm 10.9. Foto: DHMZ

Sinoptička situacija

Intenzivne vremenske pojave koje se očekuju posljedica su dotoka sve vlažnijeg i nestabilnijeg zraka na prednjoj strani izražene doline koja se približava našim krajevima.

Pritom se u zapadnom Sredozemlju formira plitka ciklona koja će se u srijedu premjestiti u sjeverni Jadran uz advekciju znatne količine vlažnog zraka. Uz to dolazi do stvaranje plitke ciklone i u Genovskom zaljevu, a pripadni frontalni poremećaj preko naših krajeva prelazi u prvom dijelu četvrtka, što dodatno pogoduje nastanku izraženih nestabilnosti.

Sinoptička situacija 11.9. Foto: DWD

Obilnije kiše, lokalno i grmljavine bit će mjestimice i unutrašnjosti, a na moru je moguća i pojava pijavica.

Na Jadranu će, osobito u srijedu, puhati jako, ponegdje i olujno, jugo i južni vjetar (srednja brzina vjetra od 40 do 70 km/h), a uz premještanje frontalnog poremećaja i jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Udari vjetra lokalno mogu biti i oko 100 km/h.

Prognoza vjetra 11. rujna Foto: ALADIN

U četvrtak prema večeri te osobito tijekom petka postupno smirivanje i razvedravanje, navode u priopćenju iz DHMZ-a.