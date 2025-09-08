Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio dokad će trajati nestabilno vrijeme

U utorak se prema nama sa zapada približava frontalni poremećaj s vlažnim i nestabilnim zrakom koji će nas svojom glavninom zahvatiti u srijedu i, ponajprije na Jadranu i u gorju, stvarati obilne oborine. Ispred poremećaja prolazno će pojačati strujanje s juga. U petak prolazno smirivanje vremena, a u subotu slijedi novi prodor - malo manje vlažnog zraka.



U utorak ujutro i prijepodne u većini krajeva pretežno ili djelomice sunčano. U unutrašnjosti vjetar slab, pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu tijekom prijepodneva jačat će jugo. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22 Celzijeva stupnja.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno ili djelomice sunčano s više oblaka prema večeri kad se ponegdje ne isključuje mogućnost za poneki pljusak. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 26 do 28 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano. Prema večeri sa zapada porast naoblake. Vjetar većinom slab, a temperatura poslijepodne od 28 do 30 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prema večeri porast naoblake, zatim mjestimice kiša, a ponajprije u Istri pljuskovi i grmljavina. U gorju će povremeno puhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu većinom umjereno jugo. Najviša temperatura od 21 u Gorskom kotaru do 27 stupnjeva na moru.



U Dalmaciji pretežno sunčano uz umjereno jugo, u unutrašnjosti jugozapadnjak. Prema večeri sa sjeverozapada postupno sve više oblaka. Temperatura većinom 28 ili 29 stupnjeva.



More i dalje ima ljetnu toplinu, većinom od 23 stupnjeva na sjeveru do 26 na jugu.

Vrijeme idućih dana

U srijedu i četvrtak u unutrašnjosti promjenljivo i vrlo nestabilno povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito u gorskom području gdje može biti i obilne oborine, dok se u najmanje oborine očekuje u istočnim predjelima. U petak postupan prestanak oborine i razvedravanje. I dalje razmjeno toplo povremeno uz umjeren vjetar s juga.



Na Jadranu, osobito od drugog dijela srijede i u noći na četvrtak, pljuskovi i grmljavina, ponegdje i grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina koja može stvarati bujične poplave. U petak postupno razvedravanje. Puhat će umjereno, osobito u srijedu i jako jugo, koje će u petak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.



Po svemu sudeći za vikend, u unutrašnjosti, a nešto manje i na sjevernom Jadranu, povremeno kiša ili poneki pljusak. U Dalmaciji pretežno ili djelomice sunčano.