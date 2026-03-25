Izbjegnite ozbiljne probleme i kvarove: Na jednostavan način provjerite je li važan dio automobila u dobrom stanju

Starost automobila i akumulatora te učestali ciklusi punjenja i pražnjenja neki su od problema s akumulatorima vozila koji na kraju rezultiraju kvarovima.

Problemi s navedenim napravama ujedno su među najčešćim intervencijama HAK-ovih mehaničara, kako navodi njihova Revija.

Kako provjeriti stanje akumulatora?

Jednostavan test možete napraviti sami: parkirajte automobil u mraku, ugasite motor i uključite kratka svjetla. Ako svjetlo ubrzo oslabi, akumulator je pri kraju. Preciznija provjera moguća je voltmetrom, no on nije dostupan u svakom kućanstvu.

Najčešća pogreška – ostavljena svjetla

Ako zaboravite ugasiti unutarnje osvjetljenje ili ne zatvorite vrata do kraja, akumulator se može isprazniti već preko noći. To posebno vrijedi za vozila s manjim kapacitetom akumulatora.

Koliko brzo se akumulator prazni?

Kod starijih vozila i akumulatora (starijih od dvije godine), problem može nastati već nakon nekoliko sati. Unutarnje osvjetljenje može trošiti između 0,4 i 2 A, a već nakon pet sati može biti nemoguće pokrenuti motor.

Zašto su novija vozila sigurnija?

Moderni automobili često imaju sustav automatskog gašenja svjetala nakon 10-ak minuta, čak i ako vrata ostanu otvorena. Stariji modeli tu zaštitu nemaju.

Kako izbjeći probleme?

Provjerite jesu li sva svjetla ugašena

Uvjerite se da su vrata dobro zatvorena

Isključite sve uređaje iz utičnice upaljača

Pričekajte nekoliko sekundi nakon zaključavanja da se svjetla ugase

Mala provjera prije vožnje može vam uštedjeti vrijeme, novac i neželjene trenutke.