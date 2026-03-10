Vozači, pripazite: Zbog ovog može doći do požara na automobilu

Za razliku od nekih prethodnih vremena, požari na vozilima danas su rijedak slučaj, no ipak se događaju. Obično je riječ o tehničkoj neispravnosti na vozilu ili nekom propustu.

Ako dođe do požara pokušajte prije svega kontaktirati vatrogasnu službu na 193 ako je to moguće jer svaka loša procjena ili nestručan pristup kod gašenja može dovesti u opasnost vaš život i živote drugih osoba te prouzročiti veliku materijalnu štetu. Nije zgoreg da se pri ruci nađe i neko sredstvo za gašenje požara.

A ovo su neki od najčešćih razloga zapaljenja automobila koje navodi HAK Revija:

Znatno veća opremljenost vozila povećava potrebu za većim brojem električnih i elektroničkih komponenti što može povećati i mogućnost nastupanja različitih tehničkih neispravnosti na električnim strujnim krugovima zbog neadekvatnog održavanja el. opreme, proizvođačkih propusta, pa sve do napada glodavaca na instalacije…

Obrada ispušnih plinova kod današnjih vozila je postala zahtjevna pa se kod određenih vozila ciljano u određenim trenutcima podiže temperatura ispuha zbog termičke obrade nakupljenih krutih čestica u ispušnom filtru. Neispravni ispušni sustavi koji propuštaju u tom trenutku ili su loše toplinski izolirani od same karoserije vozila mogu biti pokretač požara na vozilu. Važno je s godinama održavati ispuh ispravnim (posebice kada krene korozija), a važana je izolacija za njegovo odvajanje od karoserije vozila.

Naknadno ugrađena dodatna el. oprema često upitne kvalitete prema modelu kupi i ugradi sam nerijetko se u praksi izvodi s loše položenim i izoliranim el. vodičima te nepravilno osiguranim i priključenim uređajem na izvor napajanja pa u praksi se povećava potencijal samozapaljenja vozila.

Jedna od nedozvoljenih radnji je pojačavanje osigurača s više ampera zbog pregaranja. Tu mjesto dozvoljene provodljivosti osigurača možda kratkoročno rješava problem, a potencijalno povećava mogućnost zapaljenja vozila.

Motorni prostor je također čest pokretač požara zbog crijeva i cijevi goriva, propuštanja ulja na zagrijane ispušne dijelove, neispravno položenih ili izoliranih instalacija kod popravaka. Svakako je važno na vrijeme uočavati potencijalne neispravnosti i uklanjati ih te izbjegavati improvizacije.

Putnički, prtljažni ili teretni prostor su često pokretač požara na vozilu i najčešće je u pitanju ljudski propust kod parkiranja na jakom suncu s ostavljenim plinskim upaljačem ispod vjetrobrana na instrument ploči, uređajima s litijevim baterijama kao što su mobitel, romobili, prijenosne svjetiljke itd., sprejevima i osvježivačima pod tlakom sa zapaljivim plinom u boci pa sve do slučajeva vožnje dodatnog benzina u rezervi zbog neispravnog pokazivača goriva.

Također, vozači griješe i kad ostave različite uključene uređaje u auto upaljaču dok je vozilo ugašeno i napušteno te ne ugase opuške koji mogu ispasti iz pepeljare.

A vozila otprije tridesetak godina bila su sklonija zapaliti se zbog tehničnih neispravnosti, a najčešći razlozi su bili:

Manje kvalitetna rješenja na spremniku i dovodu goriva do motora nakon određene starosti vozila.

do motora nakon određene starosti vozila. Neispravan rad rasplinjača .

. Propuštanja dobavne membranske pumpe goriva.

Preskakanje iskre na visokonaponskim razvodnim kabelima za iskru na svjećicama .

. Lošije toplinske izolacije karoserije u području prolaska ispušnog sustava uzduž vozila.

Korištenje jednostavnijih, ali manje pouzdanih rješenja, npr. da se ručnim prekidačima za svjetla ili pokretanje vozila zatvara strujni krug s el. trošilom umjesto korištenja releja kao sigurnijeg rješenja.

Danas su razni nedostaci prepoznati i znatno su poboljšani te je stoga manji broj slučajeva zapaljenih vozila.