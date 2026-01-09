Iza Trumpove sumanute ideje o Grenlandu stoji ovaj čovjek: Priča je dobila nastavak

Ronald Lauder, milijarder i nasljednik kozmetičkog carstva Estée Lauder, koji je – prema riječima bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost SAD-a Johna Boltona – prvi Donaldu Trumpu usadio ideju o "kupnji" Grenlanda, tiho je stekao vlasničke udjele u grenlandskim kompanijama. Ta su otkrića rezultat opsežne istrage danskoga dnevnog lista Politiken.

Lauder je, prema istom izvoru, još 2019. ponudio da posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Danske kada je Trump počeo ozbiljno razmatrati tu ideju. Taj potez tada je izazvao diplomatski raskol, a kasnije je postao temelj obnovljenih Trumpovih arktičkih ambicija nakon njegova povratka na vlast 2025. godine.

Sada Politiken piše da je Lauder, u dobi od 81 godine, započeo izravna ulaganja na Grenlandu.

Donald Trump i Ronald Lauder - 2 Foto: AFP

Prema navodima lista, Lauder sudjeluje u investicijskom konzorciju Greenland Development Partners, registriranom u američkoj saveznoj državi Delaware, koji je preuzeo udjele u tvrtki Greenland Investment Group. Riječ je o kompaniji čije ambicije daleko nadilaze sektor potrošačkih proizvoda.

Greenland Investment Group iskazala je interes za sudjelovanje u natječaju za veliki hidroenergetski projekt na jezeru Tasersiaq, najvećem jezeru na Grenlandu. Taj se projekt planira kao izvor energije za buduću aluminijsku talionicu i, prema projekcijama same tvrtke, mogao bi znatno povećati izvoznu dobit otoka te ojačati javne financije teritorija.

Na čelu kompanije nalazi se Josette Sheeran, bivša zamjenica američke državne tajnice u mandatu Condoleezze Rice i nekadašnja čelnica Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda.

Sheeran ujedno vodi i širi grenlandski investicijski portfelj te ulagačke skupine, piše Arctic Today.

Prema bivšem savjetniku za nacionalnu sigurnost Johnu Boltonu, upravo je Lauder bio prvi koji je Trumpu iznio ideju o kupnji Grenlanda.

Bolton je za The Free Press izjavio da je predsjednik o toj zamisli govorio još 2019. godine, a istu tezu potvrđuju i novinari Peter Baker i Susan Glasser u knjizi "The Divider".

Grenland se pritom ne pojavljuje samo kao geopolitički simbol nego i kao potencijalno bogato područje za ulaganja u energetiku i infrastrukturu.

Sličan obrazac vidljiv je i u Venezueli. Bivša dužnosnica Vijeća za nacionalnu sigurnost Fiona Hill svjedočila je tome da je Moskva 2019. godine nudila razmjenu utjecajnih sfera – slobodne ruke SAD-u u Venezueli u zamjenu za Ukrajinu. Iako su takvi prijedlozi službeno odbijeni, poslovni potezi Trumpovih donatora nastavili su pratiti vanjskopolitičke odluke Washingtona.

Donald Trump i Ronald Lauder - 3 Foto: AFP

Među njima se ističe i milijarder Paul Singer, čije su investicije u rafinerije u Meksičkom zaljevu rasplamsale rasprave o sprezi politike, kapitala i globalne strategije, piše Corriere Della Sera.