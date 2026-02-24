Počasna konzulica Hrvatske o ubojstvu narkobosa i kaosu u Meksiku: "Oni ubijaju i muče iz zadovoljstva, pravi psihopati"

"Nijedan Hrvat zasad nije u opasnosti. Nasilje se dogodilo u nekim saveznim državama, Meksiko je vrlo velik. SAD prijeti predsjednici intervencijom da bi krenuli protiv kartela, nakon što su ih označili kao teroriste, a ne samo kao kriminalne bande", za DNEVNIK.hr objasnila je Laura Martin del Campo Steta, počasna konzulica Hrvatske u Meksiku.

Val nasilja izbio je u Meksiku nakon što je u nedjelju u zajedničkoj operaciji SAD-a i Meksika ubijen Nemesio Oseguera Cervantes, poznat kao El Mencho, vođa ozloglašenog narkokartela Jalisco New Generation (CJNG) i jedan od najtraženijih narkoboseva u zemlji.

"Taj kartel surađuje s kriminalnim bandama u svim gradovima i mjestima pa se brzo proširio. Nakon ubojstva El Mencha, vojska je posvuda u Guadalajari i gradovima u državama Jalisco, Michoacan, Guerrero i Aguascalientes da bi kontrolirala djelovanje ili odmazdu kartela", napomenula je konzulica.

Naslovnice novina u Meksiku Foto: AP Photo/Jon Orbach

"Ne znamo što će se dogoditi jer je ovo prvi put da imamo ovakvu situaciju u Meksiku i da vojska zaista ide protiv njih uz pomoć američkih obavještajnih službi. U Guadalajari je građanima rečeno da ostanu kod kuće, ali čini se da se sve vraća u normalu", dodala je.

Velika i opasna organizacija

Istaknula je da CJNG ne djeluje samo u Meksiku, nego i u SAD-u i u Europi.

"To je velika i opasna organizacija koja, osim droge, otima ljude i traži otkupninu te prisiljava muškarce i žene da rade za njih. Ubijaju i muče iz zadovoljstva. Pravi psihopati. Oni su ostaci nasilnog kartela zvanog Zetas, okrutnih i strašnih ganstera", objasnila je del Campo Steta.

"Kada su Zete uništene, njihovi ostaci formirali su CJNG oko svog vođe koji je kontrolirao dodatne poslove poput prijevara, trgovine ljudima i iznuda", dodala je.

Blokada ceste u Meksiku Foto: Afp

Kada je njihova trgovina drogom tijekom pandemije oslabila, nastavila je konzulica, okrenuli su se otmicama, trgovini ljudima i pljačkama na autocestama.

"Mnoga mjesta i veliki dijelovi saveznih država pod njihovom su kontrolom. Pravi teror", ispričala je.

"Dosadašnje iskustvo pokazuje da kad god uhvate vođu kartela, pojave se mnogi drugi vođe, a nasilje i kaos postanu još gori. Te se skupine međusobno bore za kontrolu kartela, pokušavajući popuniti vakuum moći", poručila je.

Pružanje pomoći hrvatskim građanima

Napomenula je da joj se, kao ni hrvatskom veleposlanstvu, nakon ubojstva El Mencha nitko nije obratio za pomoć.

"Imamo internetsku stranicu 'Asociacion Croata Mexicana', chat, a konzulat je uvijek dostupan svim građanima. Također, imam podršku konzula Europske unije i veleposlanstva u Washingtonu", pojasnila je.

Blokada ceste u Meksiku Foto: Afp

"Mexico City je prilično siguran s obzirom na to da ovdje živi više od 20 milijuna stanovnika. Drugi gradovi i ceste općenito su u redu, ali nikad ne znate kada se situacija može promijeniti. Putovanja cestom trenutačno se ne preporučuju", zaključila je.