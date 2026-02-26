Istraživanje Dnevnika Nove TV: Što Hrvati misle o radu Vlade i predsjednika? Pala podrška jednom političaru

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, Dnevnik Nove TV donosi i ovaj mjesec. Istraživanje, između ostalog, otkriva i što najviše muči građane, ali i što kažu o radu Vlade i predsjednika.
Kada je rad Vlade i premijera Plenkovića u pitanju, njihov rad uglavnom odobrava 31 posto ispitanika, uglavnom ne odobrava 61 posto ispitanika, dok 8 posto ne zna.
Podrška radu Predsjednika Republike Zorana Milanovića nešto je niža nego prethodnih mjeseci. U veljači je jednaki udio onih koji ga podržavaju, njih 45 posto, ali i onih koji ga ne podržavaju, također 45 posto. Izražen stav nema 10 posto ispitanika.
Najveći problemi
Visoke cijene i inflacija uvjerljivo su najveća briga i problem naših građana. Itekako im smeta i korupcija te kriminal na visokoj razini. Slijede životni standard i niske plaće. Logično, na popisu su se našle male mirovine i problemi umirovljenika te siromaštvo i socijalna nejednakost.
Ostale ekskluzivne podatke ovomjesečnog Crobarometra, poput rejtinga stranaka i političara, ne propustite u večerašnjem Dnevniku Nove TV u 19:00 sati! Doznajte kome su velika previranja na političkoj sceni donijela korist, a kome štetu.
Napomena:
Istraživanje Cro-barometar provedeno je između 1. i 19. veljače, na uzorku od 989 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3 cijela 3%, a za rejtinge stranaka +/- 3 cijela 6%.