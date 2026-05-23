Policajci zaustavili 19-godišnjaka pa ga fizički napali i ozlijedili? Suspendirani su

Policijski službenici Policijske uprave karlovačke proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom policijskih službenika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela na štetu 19-godišnjeg državljanina BiH nakon što su u petak 22. svibnja, zaprimili kaznenu prijavu oštećenog.

Sumnja se da su 16. svibnja u prometu na D1 zaustavili 19-godišnjaka, verbalno ga i fizički napali te ga lakše ozlijedili.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, a posebno izvješće je kao nadopuna kaznene prijave podnijeto Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.



Rješenjem načelnika Policijske uprave karlovačke udaljeni su iz službe te će protiv njih biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti, priopćila je karlovačka policija.