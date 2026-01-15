Iranski prijestolonasljednik najavljuje radikalni zaokret nakon pada ajatolaha

Reza Pahlavi, prognani iranski prijestolonasljednik i jedan od najistaknutijih vođa oporbe, iznio je viziju kako bi se Iran ponašao na svjetskoj sceni nakon pada režima Islamske Republike, u trenutku kada zemlju potresa dugotrajni narodni ustanak.

"Pod jarmom Islamske Republike, Iran se u vašim mislima poistovjećuje s terorizmom, ekstremizmom i siromaštvom", poručio je Pahlavi u objavi na platformi X upućenoj međunarodnoj javnosti.

"Pravi Iran je drugačiji Iran. Prekrasan, miroljubiv i cvjetajući Iran", poručio je.

Pahlavi je obećao da će buduća, slobodna iranska vlada odmah priznati Izrael te predložio proširenje regionalnih sporazuma koje je 2020. godine, uz posredovanje Donalda Trumpa, Izrael sklopio s nizom muslimanskih i arapskih zemalja.

"Nastavit ćemo s proširenjem Abrahamovih sporazuma na Kirove sporazume koji će ujediniti slobodni Iran, Izrael i arapski svijet", izjavio je, pozivajući se na perzijskog kralja Kira Velikog koji je Židovima omogućio povratak u Jeruzalem i obnovu Hrama. Razdoblje nakon odlaska ajatolaha opisao je kao novo doba utemeljeno na međusobnom priznavanju, suverenitetu i nacionalnom interesu.

Prijestolonasljednik se također zavjetovao da će okončati iranski nuklearni vojni program i trenutačno zaustaviti svaku potporu terorističkim organizacijama. Naglasio je da će oslobođeni Iran surađivati s regionalnim i globalnim partnerima u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, trgovine drogom i ekstremističkog islamizma.

"Iranski nuklearni vojni program će završiti. Potpora terorističkim skupinama će odmah prestati", rekao je, dodajući: "Iran će djelovati kao prijatelj i stabilizirajuća sila u regiji i bit će odgovoran partner u globalnoj sigurnosti".

Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Pahlavi je najavio normalizaciju veza i obnovu prijateljstva s Amerikom i njezinim narodom, kakvo je postojalo prije Islamske revolucije 1979. godine koja je njegovu obitelj odvela u egzil. Iran je opisao kao buduću silu u proizvodnji hrane i odgovornog sudionika u globalnim sigurnosnim pitanjima.

Poseban naglasak stavio je na ekonomske reforme, uključujući transparentno upravljanje, borbu protiv pranja novca, razbijanje organizirane korupcije te otvaranje gospodarstva trgovini, ulaganjima i inovacijama. Iran je pritom nazvao jednim od posljednjih velikih neiskorištenih tržišta na svijetu, ističući obrazovanu i modernu populaciju te snažnu dijasporu koja zemlju povezuje sa svim dijelovima svijeta, piše Aninews.

U području energetske politike Pahlavi je poručio da će Iran postati "pouzdan dobavljač energije slobodnom svijetu". "Donošenje politika bit će transparentno. Iranske akcije bit će odgovorne. Cijene će biti predvidljive", rekao je, dodajući da će javne institucije odgovarati građanima, a organizirana korupcija biti sustavno uklonjena.

"Ovo nije apstraktna vizija. To je praktična vizija", zaključio je Pahlavi.

"Pad Islamske Republike i uspostava sekularne, demokratske vlade u Iranu ne samo da će vratiti dostojanstvo mom narodu, već će koristiti regiji i svijetu. Slobodni Iran bit će snaga za mir, za prosperitet i za partnerstvo", poručio je.