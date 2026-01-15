Obavijesti Foto Video Pretražite
Iranski prijestolonasljednik najavljuje radikalni zaokret nakon pada ajatolaha

15. siječnja 2026.
Reza Pahlavi
Reza Pahlavi Foto: Afp
Prijestolonasljednik se također zavjetovao da će okončati iranski nuklearni vojni program i trenutačno zaustaviti svaku potporu terorističkim organizacijama.
